Tre gode grunde: Derfor glippede super-skifte for FCN's guldfugl

Den tidligere FC Nordsjælland-profil Stanislav Lobotka var i løbet af sommeren sat i forbindelse med et skifte fra Celta Vigo til flere storklubber.

En af de klubber, der oftest blev nævnt i forbindelse med den 23-årige midtbanespiller, var italienske SSC Napoli.

Det skifte blev dog ikke til noget, og Lobotka er stadig i Celta Vigo, hvor han også har fået selskab af sin tidligere holdkammerat fra FC Nordsjælland, Mathias Jensen.

Men at han stadig er i klubben skyldes ikke, at den spanske klub ikke vil sælge den slovakiske midtbanestjerne.

Det fortæller spillernes agent, Branislav Jarusek, til Radio Marte ifølge Calciomercato.

- Hvis pengene kommer, vil Celta være glade for at sælge, og det vil spilleren også være. Lobotka har en frikøbsklausul på 375 millioner kroner, fortæller agenten.

Interaktivt element

Der er tre andre grunde til at skiftet ikke blev til noget, fortæller agenten.

- Lobotka spiller ikke i Napoli-trøjen af tre grunde: formationsskiftet, Napoli mente, at den pris, Celta Vigo forlangte, var for høj, og Hamsiks beslutning om at blive, lyder det fra Jarusek, der ikke har været i kontakt med Napoli, siden transfermarkedet lukkede:

- Jeg har ikke snakket med Napoli. Jeg ved ikke, om de fortryder. Jeg ser kun et stærkt hold, der kun har spillet tre kampe, og hvis vej er lang. Napoli er et fantastisk hold og en af favoritterne til at vinde Serie A, så jeg tror ikke, de fortryder ikke at have hentet ham.

Lobotka skiftede i sommeren 2017 fra FC Nordsjælland til Celta Vigo, hvor han i sin første sæson spillede 41 kampe. I den indeværende sæson er han startet inde i Celta Vigos tre La Liga kampe hidtil.

Se også: Engelsk klub risikerer pointstraf efter danskertransfer

Se også: Skidt nyt for FCK-spiller: Alvorlig skade sender ham ud i et år

Stig Tøfting har en plan: Lås dem alle sammen inde

Se også: Heltene fra Tarup hjemme igen: - Åge kan bare ringe

Agenterne fælder dom: Landsholds-vikarer kan score kassen nu

Superligaen indefra: Holdt rekordtransfer hemmelig i tre døgn

Her er Superligaens pletskud og forbiere

Transferkrig: Disse klubskifter satte sindene i kog i dansk fodbold