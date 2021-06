Tysk storklub henter FCN-talent

Den 16-årige danske ungdomslandsholdsspiller Zidan Sertdemir træner med førsteholdet i bundesligaklubben Bayer Leverkusen frem mod den nye sæson.

Leverkusen har nemlig købt Sertdemir af FC Nordsjælland, oplyser begge klubber tirsdag formiddag.

Han er i den tyske klub udset en rolle på U19-holdet, men starter med at træne med klubbens bedste seniorspillere, der samles efter ferien den 5. juli, skriver Leverkusen.

- Vi ser et stort potentiale i Zidan og tror, at han vil få succes i professionel fodbold, siger klubbens sportsdirektør, Simon Rolfes, til klubbens hjemmeside.

FC Nordsjælland havde planer om at give Sertdemir chancen omkring sit førstehold inden for en overskuelig fremtid, og det var ikke planen, at han skulle sælges allerede nu.

Det understreger sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over at måtte sige farvel til Zidan allerede nu, men vi er også stolte over, at vi udvikler så dygtige spillere, at store europæiske klubber viser konkret interesse.

- Det har været et klart ønske fra Zidan, hans familie og hans rådgivere at prøve denne mulighed, og vi har derfor valgt at lave en aftale med Leverkusen. Vi ønsker Zidan alt det bedste i Tyskland, siger Hemmersam.

Sertdemir har skrevet en treårig kontrakt med Leverkusen.