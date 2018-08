Vejle-træner i hårdt angreb: 'Har intet med fodbold at gøre'

- Der dufter så dejligt af fodbold i Vejle, sagde trænerlegenden Ebbe Skovdahl engang. Og det gør det stadigvæk.

For italienske Adolfo Sormani er den duft forbundet med græs, og Vejle-træneren er ikke vild med alternativet. For nu at sige det mildt.

Søndag møder Superliga-oprykkeren FC Nordsjælland på kunstgræsset i Farum, og i et interview på Vejle Boldklubs hjemmeside fortæller Sormani, at han bestemt ikke er glad for at skulle spille på kunstgræs.

- Det har, i min optik, intet med fodbold at gøre. Det handler ikke om romantik, men også hele grundkernen i fodbold. Når det så er sagt, så er det naturligvis bedre at have kunstgræs at spille på end en bane, som er håbløs.

- Men jeg er nu stadigvæk forelsket i en grøn plæne, og den duft en sådan kan have, siger Sormani og fastslår, at 'kampe hører til på græs'.

I Superligaen er FC Nordsjælland aktuelt den eneste klub, der har kunstgræs, men i 1. division er det mere udbredt og vinder større og større indpas.

Mange har det dog som Sormani, og i Holland har man ifølge De Telegraaf.ligefrem besluttet, at alle kampe i Æresdivsionen fra og med 2020/2021-sæsonen skal spilles på 'rigtigt' græs.

