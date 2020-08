Verdensstjerne på Superliga-besøg

Der var en del FC Nordsjælland-spillere, der tirsdag spærrede øjnene op.

For lige pludselig stod selveste Michael Essien på Right to Dream Park i Farum.

Men de kan lige så godt vænne sig til synet, for i den kommende tid får den tidligere Chelsea-stjerne sin daglige gang i den nordsjællandske Superliga-klub.

Som et led i sin træneruddannelse gæster den 37-årige ghaneser FC Nordsjælland, hvor han bliver koblet på både de to bedste ungdomshold og Superliga-holdet.

Michael Essien er en god bekendt af FC Nordsjællands klubejer Tom Vernon og har selv henvendt sig til nordsjællænderne for at høre, om han kunne komme i 'trænerpraktik' i klubben.

Onsdag blev han formelt præsenteret for spillerne, og over for klubbens mange ghanesiske spillere var det ikke brug for nogen stor introduktion.

Michael Essien er en kæmpe stjerne i Ghana og blandt de allerstørste spillere, som landet nogensinde har haft.

Essien satte transferrekord i Chelsea, da London-klubben for 15 år siden hentede ham i Lyon, og han havde flere forrygende sæsoner på den centrale midtbane.

Essien var med til at hente to mesterskaber og sad på bænken, da Chelsea i 2012 vandt Champions League. Han var plaget af skader, men 'The Bison', som han kaldtes, fik en karriere, som mange spillere nok vil misunde.

Han var også i både Real Madrid og AC Milan, inden karrieren blev rundet af med ophold i Grækenland, Indonesien og Aserbajdsjan.

Han fik 58 landskampe for Ghana og blev i 2007 som den første afrikaner kåret som årets spiller i Chelsea.

