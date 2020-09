Verdensstjerne skal hjælpe FC Nordsjælland

Han har spillet Champions League for Olympique Lyon, Chelsea, Real Madrid og AC Milan – og vandt Champions League med englænderne i 2012.

Nu er ghanesiske Michael Essien på nippet til at fortsætte karrieren i fodboldbranchen for FC Nordsjælland, om end det ikke længere er som aktiv spiller men derimod træner, han kaster sig ud i.

Det skriver FCN onsdag på sin hjemmeside.

Den nu 37-årige stjerne besøgte klubben for et par uger siden i forbindelse med sin uddannelse som træner. Kemien var god og ideerne mindede om hinanden, hvorfor kontakten blev vedligeholdt. Og nu er parterne blevet enige om et egentligt samarbejde.

- Hans karriere og erfaring taler for sig selv, men når man så lægger hans ydmyge og givende personlighed oveni, så er det en unik mulighed for os til at få en person ind i trænerteamet, som kan gøre vores miljø endnu mere udviklende for vores spillere og samtidig give værdifuldt input til trænerteamet og være vores forlængede arm på træningsbanen, siger Flemming Pedersen.

Essien bliver en del af trænerteamet med titlen Player Coach.

Miljøet inspirerede ham

Han bliver en del af trænerteamet og vil være med i træningspassene ’for at implementere øvelserne bedst muligt og kunne bidrage med ny input til trænerteamets evalueringer’, som klubben formulerer det.

Første arbejdsdag bliver torsdag.

– Michael var virkelig et spændende og godt bekendtskab under sit besøg hos os, og derfor fortsatte vi dialogen med ham efterfølgende. Vi kunne mærke på ham, at han også var begejstret for den filosofi og de mennesker, han mødte her i FCN, og at miljøet inspirerede ham, siger sportschef Jan Laursen.

Michael Essien valgte efter opholdet i AC Milan - og en sæson i Panathinaikos - at trappe ned og sluttede karrieren med kortvarige ophold i indonesisk og aserbajdsjansk fodbold.

