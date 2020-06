Vil væk: Nu gider jeg ikke mere

Mathias Rasmussen står noteret for 96 Superliga-kampe for FC Nordsjælland. Det er ikke sikkert, at nordmanden når at runde 100.

Efter denne sæson vil den 22-årige spiller væk fra FC Nordsjælland. Han står for langt nede i køen til, at han mener, at han har en fremtid i den danske Superliga-klub.

- Jeg er 99 procent sikker på, at jeg forlader klubben til sommer. Jeg har været her i fire år nu, og jeg er fortsat ikke fast mand på holdet. Det gider jeg ikke mere, siger Mathias Rasmussen til Lister 24.

FC Nordsjælland skal være indstillede på at slippe nordmanden, der har to år tilbage af sin kontrakt.

- Jeg har givet sportschefen besked om, at jeg vil væk, og jeg har bedt om, at de ikke modarbejder det. Det har de bekræftet, at de ikke vil gøre, lyder det fra Mathias Rasmussen.

Mathias Rasmussen har været på banen i 17 Superliga-kampe for FC Nordsjælland i denne sæson, men han har slet ikke været i aktion i foråret, hvorfor hans seneste optræden daterer sig tilbage til 13. december sidste år. Det var i et opgør mod AaB, og Mathias Rasmussen scorede i 3-1-sejren.

FCN-spilleren fastslår over for den norske avis, at han gerne vil finde en ny klub udenfor Norge.

Tipsbladet.dk arbejder på at få en kommentar fra FC Nordsjællands sportschef Jan Laursen. Det har foreløbig ikke været muligt.

Se også: Gift med 30 år yngre kvinde

Se også: Ville snyde Superliga-klub

Se også: Fortroligt dokument afslører stor tilskuerplan

Ny fase venter: Her er de billige jokere