Vores ejer siger 'du er kraftedeme mærkelig'

De kom ind til opgøret med vind i sejlene, men de 90 minutters fodbold mod FC Midtjylland viste, at der fortsat er et stykke op til den absolutte top for FC Nordsjælland.

Klubben, trænet af Flemming Pedersen, tabte med 0-1 og var domineret i opgøret på kunstgræsset i Farum af det fysisk stærke Midtjylland-hold, der kom frem til en del muligheder. Selv havde FCN bare to afslutninger.

Flemming Pedersen var efter opgøret meget, meget skuffet, men han var samtidig opløftet af fremtidsudsigterne. For der går ikke meget tid, før FC Nordsjælland kan spille op med FC Midtjylland.

- Vi er et år fra. Det har jeg sagt tidligere forstået på den måde, at kunne vi holde på den her trup til næste sæson, kunne vi spille med, siger Farum-klubbens chef, der forklarer, at udviklingen i de unge spillere er enorm lige for tiden.

Men klubben kommer ikke til at spille med, for der kommer flere salg denne sommer udover Mikkel Damsgaard, der allerede er blevet solgt til Sampdoria.

- Det er jo præmissen, og det er også det, vi lever af her. Vi lever ikke kun for at vinde, men for at give plads til de næste. Det er en kæmpestor tilfredsstillelse. Det er en transformation af unge mennesker, ikke kun spillere, men også mennesker.

En atypisk cheftræner

- Det er det, hele projektet går ud på. Hver eneste dag, inden vi går på arbejde, kilder det jo i maven, fordi vi glæder os. Der er noget at se frem til. At arbejde med så fantastiske mennesker. Vi er priviligerede, siger Flemming Pedersen.

Men er lysten der slet ikke til at at ringe til ejer Tom Vernon og bede ham om at holde lidt længere i de spillere?

- Nej, der er intet i mig. Der må jeg skuffe jer. Jeg er en atypisk cheftræner.

Som går meget op i udvikling.

- Ja, netop.Og det siger Tom (Vernon) også - "du er kraftedeme mærkelig". Han prøver at teste mig, og så siger jeg, 'jamen så sælg hele lortet. 'Mangler du ikke nogle så?', og så siger jeg 'næ, vi har et helt U19-hold, som er klar til at begå sig i Superligaen'.

- Jeg græder lige så meget over, at 'Jaxe' ikke starter inde, og Tochi er slet ikke med i dag (i går, red.). De kunne også have spillet. Kofod og 'Ry' har så bare været bedre.

Når der er så mange talenter på vej, må der også være mange tanker om fremtiden, og hvordan I skal gøre?

- Netop. Der er mange, men det er klart, at holder du på spillerne, skal du have større økonomi. Jeg går ud fra, at (spillerne i) FC Midtjylland og FCK får lidt mere, end vores gør. Så der er noget, der skal flyttes. Det hele skal flyttes, hvis man konstant skal spille med. Men måske kan vi gøre klar til det i løbet af de næste 10 år, hvis vi vil det.

- Men ting tager tid; man kan ikke springe trin over. Det er der mange, der tror, og de træder vande. De kommer ingen steder. Så hellere tage det over tid, som vi har gjort her. Så længe FC Nordsjælland har været i Superligaen, så er vi vel historisk set et top fire-hold. Det er sgu meget godt.

'En medalje gør mig ikke glad'

Der er ikke lyst til at vinde en medalje, hvis det er på bekostning af noget andet?

- Præcis. En medalje gør mig ikke glad. Finland har verdens bedste skolesystem, der er bygget op om 'real winners do not compete'. Og det er ganske interessant. Men selvfølgelig er der konkurrence i den store verden, og som I kan høre, håber jeg, vi kan konkurrere i top seks. Det skal vi.

Vi har lige set i serien om Michael Jordan, hvordan han blev den bedste ved at være det ultimative konkurrencemenneske. Han var så meget et konkurrencemenneske, at han kunne trække de andre med. Så der er vel noget i det at være et konkurrencemenneske, hvis jeg skal udfordre dig lidt?

- Selvfølgelig er der det. Inderst inde er jeg nok bare blevet ældre. Da jeg var yngre, var jeg mere neurotisk, hvis man kan sige det sådan, når jeg spillede ungdomsfodbold eller var i skolen. I skolen kunne man lave forud med opgaver. Da jeg færdig med fjerde klasse, havde jeg lavet syvende klasse. Det var én, stor konkurrence. Så jeg har det selvfølgelig.

- Noget er bare blevet ældre og klogere, og noget er meget, meget vigtigere hvor man bedre er i stand til at kunne udvikle endnu flere unge mennesker på måden, som vi gør det her. Men det er en interessant snak, siger Flemming Pedersen.

FC Nordsjælland ligger på femtepladsen før de 10 runder i mesterskabsspillet. Klubben har seks point op til AGF på tredjepladsen.

