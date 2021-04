FCK afviser at opfordre DBU til Qatar-boykot

Ledelsen i FC København ønsker ikke at opfordre til en boykot af VM i Qatar i 2022.

Det fastslog Bo Rygaard, den afgående formand, da der mandag var generalforsamling i Parken, selskabet bag FCK.

Forslaget var på dagsordenen, da det var stillet af aktionæren Tobias Leth Schmidt, som fik taletid på den digitale generalforsamling.

Aktionæren var kritisk over for Parken og ledelsens passivitet i forhold til spørgsmålet.

Han mente, at Parken skulle gøre som flere af de norske klubber og bede det nationale fodboldforbund om at boykotte VM.

Bo Rygaard kvitterede for det kritiske indlæg, men slog også fast, at der ikke blev rokket ved Parkens holdning til sagen, og at man ikke ville opfordre Dansk Boldspil-Union (DBU) til boykot.

Han henviste til det skriftlige svar, som allerede på forhånd var kommet fra bestyrelsen, og som blev læst op.

- Bestyrelsen anser forslaget som en politisk beslutning, der henligger hos DBU, Divisionsforeningen og ultimativt den danske regering, lyder det fra bestyrelsen.

I den skriftlige afvisning forklares det, at det skyldes Parkens 'mangfoldige ejerkreds med forskelligartede holdninger til deltagelse i VM i Qatar i 2022, og ikke mindst henset til den offentlige bevågenhed herom'.

Bestyrelsen agter ikke at deltage i debatten eller opfordre til boykot.

I stedet indstiller bestyrelsen til, at Parken fortsat forholder sig neutral i beslutningsprocessen, og i stedet følger DBU, Divisionsforeningen og regeringens retningslinjer og anbefalinger.

Afløseren for Bo Rygaard blev fundet mandag. 56-årige Allan Agerholm var indstillet og blev valgt som ny formand.