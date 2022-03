FCK blæser til angreb: 'Vi er bedre end FCM'

FC København kommer blæsende ud til topkampen mod FC Midtjylland

I hvert fald hvis det passer, hvad de selv siger. For trods konstante øretæver på Heden de seneste år, har københavnerne høstet en selvtillid, der er til at mærke i starten af foråret.

Er I bedre end Midtjylland lige nu?

- Ja, det synes jeg bestemt, at vi er. Vi har lidt af det hele. Vi fik ikke lukket af mod PSV, men vi viser, hvor farlige vi kan være på omstillinger. Vi spillede også en flot kamp med bolden mod Randers, så jeg synes, at vi har lidt af det hele, siger Lukas Lerager.

Han henviser til en forårsstart, hvor FCK har overhalet FC Midtjylland som Superligaens tophold på bare tre kampe.





Thorup vil angribe FCM. Foto: Lars Poulsen

Den førsteplads kunne københavnerne forsøge at forsvare hjem, når man tænker på, hvordan det er gået med 10 nederlag i træk i Herning.

Men det er ikke den tilgang, superligafans skal forvente.

- For mig handler det ikke så meget om, hvad historien siger, men om vores indgang til kampen. Vi er foran i tabellen. Vi skal ud og angribe. Vi kommer ikke til Midtjylland for at forsvare noget. Vi kommer for at vise, at vi ligger, hvor vi skal. Det gør vi bedst ved at angribe, siger Jess Thorup.

Det er selvfølgelig ikke en matchbold, men er det en sætbold til mesterskabet?

- Der er 36 point at spille om endnu, så der er langt. Men det kommer helt sikkert til at sende et signal om, hvor vi står nu, siger Thorup.

Og selvom han ikke vil købe præmissen om en mesterskabssætbold - nok også med skelen til Brøndbys superform, så ved han godt, hvad en sejr over FC Midtjylland vil betyde.

- Det ville være fantastisk. Det ville betyde noget for tabellen, men det vil også betyde noget for troen på de ting, vi er i gang med, siger Thorup.

Braget mellem de to Superliga-topklubber spilles søndag kl. 18.00.