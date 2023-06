FCK-boss opsøgte spiller privat: Pludselig stod han i stuen

Det var en skrækmelding for FCK-fansene, da forsvarsstjernen Davit Khocholava blev meldt færdig for sæsonen efter en operation i knæet i april.

Forinden havde cheftræner Jacob Neestrup dog taget et par helt særlige redskaber i brug for at lappe hullet i defensiven.

Og i midten af den fortælling står en 20-årig Valdemar Lund.

Gik en tur

Han bor stadig hjemme hos sine forældre, men ud af det blå ville Neestrup have en snak på hans adresse dengang i april.

- Jeg fik et opkald fra Neestrup, der spurgte, hvor jeg var. Jeg forklarer ham, at jeg er hjemme. Så siger han, at han lige kommer ud til mig. 20 minutter efter er han ude hos mig. Vi går en tur, og han forklarer, at det er min tid nu. Og selvom jeg kommer til at spille dårligt en gang imellem, kommer jeg til at spille alligevel, fordi det bliver jeg nødt til, fortalte Valdemar Lund efter sæsonens sidste kamp mod Randers i Parken.

- Jeg var forberedt på alle de kampe, der kom. Men at Neestrup personligt tager hjem til mig og går en tur med mig og forklarer, hvordan landet ligger, er noget, som satte sig lidt i mig. Selvom jeg havde en dårlig kamp, vidste jeg godt, at han havde min ryg lige meget hvad.

- Jeg vidste godt, at Khocholava skulle opereres, så jeg tænkte, at jeg nok ville få en del spilletid. Men jeg var stadig lidt shaky i det inden alle de kampe. Jeg bor stadig hjemme, men flytter hjemmefra her snart – han siger hej til min mor og far inde i stuen, ha-ha. Det er klasse ledelse, og det er en god træner.

Havde hans ryg

- Jeg har så meget respekt for den mand. Man skal også huske på, at det er en 19-årig midtstopper, som løber rundt i Nordens største klub. Det er et kæmpe pres, der er på en. Det kan godt være, jeg lige havde to-tre-fire mindre gode kampe, men jeg synes, jeg har taget det ansvar på mig og har gjort det pissegodt.

Der var godt humør på banen efter 1-1-resultatet mod Randers. Foto: Kenneth Meyer

Valdemar Lund modtog et gult kort i derbyet på Brøndby Stadion. Foto: Kenneth Meyer

Op til havde den unge stopper kun fået sporadisk med spilletid, men efter Khocholavas operation gik det én vej.

Samtalen med Valdemar Lund - gåturen på Amager - var til for at få ham til at forstå, at han havde en træner, der havde hans ryg.

Ligegyldigt hvad.

- Det var en speciel case, fordi vi havde så mange skader i forsvaret, fortæller Jacob Neestup om besøget i privaten.

- Det handlede om at få talt om tingene og få ham til at forstå, at uanset hvad der skete i kampene, så har han en, der stoler på ham og står bag ham.

- Valdemar er en spiller, der har samme potentiale på bolden som Nicolai Boilesen, og hvis han skal gøre os gode, så skal han turde lave fejl, og det har han gjort, men han har også leveret toppræstationer. For mig handlede det om at give en ung knægt noget ro.

