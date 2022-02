FCK-boss: Skov Olsen-jagt er ny stjernekøb-strategi

Seks nye spillere, et 90 millioner-salg og jagten på Andreas Skov Olsen, der ville have knust alle transferrekorder i Superligaen.

Der var krudt i Peter Christiansens transferpistol denne januar, hvor han fyldte nye våben op på FC København-arsenalet. Den mest dødbringende endte dog ikke i København, men i stedet i Brügge.

Andreas Skov Olsen blev et gennemgående tema hele januar i FC København, og nu fortæller sportsdirektøren, at den potentielle rekordhandel er næste skridt i den nye strategi i FCK, hvor der bliver jagtet spillere på en ny hylde.

- Det var et emne hele vejen igennem. Vi ville rigtig gerne have haft ham. Af forskellige årsager kunne det ikke lade sig gøre. Sådan er det jo. Du får ikke alt, hvad du har øverst på ønskesedlen, siger Peter Christiansen.

Andreas Skov Olsen endte med at gå til Club Brügge for en pris op mod 60 millioner kroner og en lønpakke, der afspejler den værdi. Det var dog aldrig økonomien, der afskrækkede i København.

Peter Christiansen gennemgår det vilde transfervindue i FCK. Foto:Tariq Mikkel Khan

- Vi ventede ikke på ham. Vi har hele tiden haft det sådan, at hvis det blev en mulighed, så ville vi formentlig også finde midlerne til det. Men vi kørte et spor ved siden af, som handlede om at gøre de andre ting. Jeg synes, at det ville være en ekstraordinær case. Og hvis muligheden var der, så ville vi have gjort det. Det var den så ikke.

Er det historien om, hvor FCK står lige nu økonomisk, hvis I godt kunne have hentet Andreas Skov Olsen?

- Grunden til, at vi har den mulighed - og måske også kommer til at få den fremover - er, fordi vi bygger en anden slags trup i dag end tidligere. Vi vil gerne have det her store kobbel af unge spillere fra akademiet, Skandinavien og resten af verden. I U21-U23-segmentet. Og så vil vi have topspillere ind i det andet segment. Det skal smeltes sammen til det FC København, som vi vil se fremadrettet. Når vi har valgt den strategi, så skal en spiller som Skov Olsen også være en mulighed for FC København.

Jeg har regnet jeres forbrug på spillere til at være omkring 60 millioner kroner, men I har tjent mere…

- I regner jo forkert altid. Der er ingen tvivl om, at der er et plus.

Men vil det være forkert at sige, at det er en dyr fiasko, hvis I ikke vinder mesterskabet i år?

- Det her har ikke kun været med henblik på de næste seks måneder. Det er også med henblik på de næste seks måneder, men det her er med et længere sigte. Når du skriver kontrakter på tre, fire eller fem år, er det, fordi de skal være del af en længere plan også. Den overskrift er god, men det her handler om at bygge en ny gruppe af spillere, en ny trup under en ny træner. Det er sådan, det er.

Så det er ikke, fordi I er gået all in på mesterskabet?

- Vi går all in på mesterskabet hvert år. Vi er de eneste, der siger, at vi vil vinde det hvert år.

Havde I handlet på samme måde, hvis I havde været fem point efter FC Midtjylland?

- Ja, det havde vi absolut.

Hvis ikke I vinder mesterskabet, er det så dig eller Thorup, der har fejlet?

- Hvis vi ikke vinder mesterskabet, så er det os alle sammen, der har fejlet. Det er sådan, det er i FC København, slutter Peter Chrsitiansen.

PC om vinduets vildeste FCK-historier

Akinkunmi Amoo var FCK's dyreste transfer denne januar. Foto: Samy Khabthani

Akinkunmi Amoo købt for 33 mio.

- Jeg tror ikke, han er vores dyreste indkøb. Men vi kigger også mere på den totale økonomiske pakke. En yngre spiller, der kommer fra Sverige, belaster ikke budgettet lige så meget med lønnen som en spiller, der kommer fra udlandet. Det handler om den totale pakke, og der synes vi, at vi har lavet en fornuftig handel,

- Amoo er så unik en type. Vi har nu to af de absolut vildeste højrefløje i Skandinavien. Ham og Roony Bardghji - det bliver jo sindssygt spændende. Det er også sådan, vi gerne vil bygge den her gruppe. Vi vil komme til at se, som en del af den her fodboldforretning, at de her spillere går til store transfers.

Jonas Wind til Wolfsburg for 90 mio.

- Jeg havde en fornemmelse af, at der ville komme nogle bud på Jonas. Jeg havde en forventning om, at det kunne blive en problematik. Det kom lidt sent, men det var også heldigt, at vi stadig havde de emner og muligheder, som vi havde. For ellers havde vi ikke gjort det. Det vidste Jonas og hans bagland også godt. Wolfsburg vidste også, at hvis vi ikke kunne få det, vi gerne ville have - vi hentede to i stedet for Jonas - så havde vi ikke solgt ham.

- Timingen for Jonas var at skifte i det her vindue eller sommervinduet. I og med at Wolfsburg så eftertrykkeligt ville have ham, og vi kunne mærke det tidligt i forhandlingen, så var vi hurtigt et sted, hvor vi følte, at det ville lykkes inden for de næste 24-48 timer. Det var en meget intens og direkte forhandling, hvor tingene hurtigt kom på et niveau, som var attraktivt for os. Men det skulle det også, for når det kommer fem-seks dagen inden, at vinduet lukker, så skal det kraftedme gå hurtigt. Så er der ikke tid til at lurepasse for meget.

Peter Christiansen fortæller om de mange FCK-handler. Foto: Tariq Mikkel Khan

Deadlinejagten på Rasmus Thelander

En af de ting, du ikke lykkedes med, var Thelander. Den nåede du ikke til sidst…

- Nåede og nåede. AaB vægter jo spiller over økonomi til sidst. Jeg var ikke parat til at gå længere, end jeg nu var, for at tiltrække ham.

Men du var parat til at gå ret langt alligevel…

- Det ved jeg sgu ikke. Jo, vi ville rigtig gerne have haft spilleren. Men der er også bare grænser. Fordi det er FC København, der kommer, så kommer vi stadig kun til at svare den økonomi, som, vi føler, spilleren er værd.

Flere Jens Stage-bud fra Augsburg

Det er dig, der sidder og siger nej, hver gang nogen vil købe Jens Stage. Var det nemmere denne gang end i AGF-tiden?

- Er det ikke også mig, der har opfundet ham, haha? Er det så ikke også min ret? Nej, hans tid skal nok komme. Timingen for ham var absolut ikke nu.

- Jens er en speciel spiller. Når vi beder ham om at skrue op og finde det næste niveau, så kan han det. Jeg tror, at det er det, klubber ude i Europa også ser.

- Engang imellem skal han lige have at vide, at nu skal der skiftes gear igen. Han er en intelligent fyr, og han er let at få til at forstå, hvad vi vil have fra ham. Der er han bare en væsentlig spiller for os og i gruppen i det her forår i hvert fald. Så må vi se, hvad der sker til sommer