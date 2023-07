FCK byder på Theo Sander - enige om prisen

FCK vil gerne have AaB's 18-årige keeper Theo Sander.

Så meget, at sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen ifølge Ekstra Bladets oplysninger har budt på ham.

Og meget tyder på, at de er nået et godt stykke vej i processen.

Parterne er enige om en pris, der ligger i omegnen af 15 millioner kroner, men Theo Sander mangler stadig at forhandle sine personlige vilkår på plads med de danske mestre.

Tidligere mandag bekræftede nordjyderne i en fondsbørsmeddelelse, at de havde modtaget et konkret bud fra en unavngiven klub.

Her understregede AaB også, at der ikke er garanti for, at en aftale vil blive indgået, ligesom et eventuelt salg ikke vil medføre en ændring af forventningerne til årsresultatet.

FCK har sagt farvel til reservekeeper Karl-Johan Johnsson, og københavnernes helt store målmandsstjerne Kamil Grabara er et kæmpe salgsemne denne sommer.

Kamil Grabara fester i Fælledparken efter guldkampen mod Randers 4. juni. Foto: Henning Hjorth

Derfor giver købet af en ny målmand fin mening, og han vil i så fald skulle konkurrere mod 17-årige Andreas Dithmer.

Sat i forbindelse med Inter

Tilbage i juni var det den italienske storklub Inter, der blev rygtet til at være meget tæt på at indgå en aftale med målmanden.

Det meldte den internationale transferjournalist Fabrizio Romano.

Theo Sander var bare 17 år, da han fik debut i Superligaen mod Randers i august sidste år. Efter få minutter på banen lavede han en kæmpe brøler og kostede et mål, men rejste sig siden igen.

Theo Sander bokser bolden væk foran FCK's Viktor Claesson og AaB's Rasmus Thelander. Foto: Jens Dresling

I sidste sæson blev det til 14 Superliga-kampe, men teenageren var henvist til bænken, da AaB spillede de afgørende kampe om at undgå nedrykning.

Tilbage i januar kunne Ekstra Bladet fortælle, at AaB allerede dengang arbejdede på et salg af deres guldfugl, ligesom Sander også selv var klar på at rykke videre.

