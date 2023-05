FCK-chef indrømmer: - Det er ikke rart

Med en sejr havde FC København lagt sig i spidsen med et forspring på fem point ned til andenpladsen.

I stedet er løverne selv kravlet en plads ned efter mandagens 2-3-nederlag til FC Nordsjælland, der i stedet topper tabellen.

Dermed kan de forsvarende mestre heller ikke længere selv afgøre sagerne, og det er ikke noget, Jacob Neestrup kan lide at høre.

- Det er selvfølgelig ikke rart, men om vi selv kan afgøre det eller ikke kan ... Lige nu er jeg skuffet over, at vi taber til FC Nordsjælland, og det er det, der fylder.

- Tror du lige så meget på mesterskabet nu, som du gjorde inden kampen i dag?

- Jeg skal tro på det, men det er klart, at når du ligger nummer et med fem runder igen, så er sandsynligheden for, at du bliver mester større, end hvis du ligger nummer to.

- Men jeg er her for at tro på det og for at finde de løsninger, der skal til, for at vi kan få vundet de fodboldkampe, vi skal.

Med fire runder tilbage er FC København ét point efter FC Nordsjælland på førstepladsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Er bitter

Nederlaget betyder, at FC København med fire runder tilbage er ét point efter de unge Farum-drenge, der mandag leverede en stor præstation mod FCK-stjernerne.

Jacob Neestrup indrømmer også efter opgøret, at FCN var det bedste hold på dagen.

- Jeg synes, det er en lige kamp. Men det er fortjent, at Nordsjælland vinder, for der er nogle afgørende sekvenser, hvor de er bedre end os - bedst illustreret ved de tre mål, de scorer imod os, hvor vi ret nemt bør kunne vinde en tackling eller et fysisk indgreb, der gør, at der ikke kommer en afslutning.

- Det gælder alle tre mål, og det er dem, jeg er rigtig, rigtig bitter over, at vi får imod, for det skal man på et kollektivt og individuelt niveau gøre bedre.

Det formåede FC København ikke, og derfor er guldkampen pivåben.

I næste runde skal FC København en tur til Brøndby, mens FC Nordsjælland gæster AGF.