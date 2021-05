FCK-drilleri: Så er der serveret, Brøndby

Glæden over den spektakulære sejr over FC Midtjylland fylder det meste på Jens Jessens vej dagen derpå, men selvfølgelig har man som FCK’er også tænkt på, at man på den måde spillede bolden hen for fødderne af rivalerne fra Vestegnen.

Således også Mohamed Daramy.

- Det er jo ikke det, man vil, men at vinde var vores eneste mulighed, hvis vi selv skulle få en lille chance i guldkampen, siger han og tilføjer med et skævt smil:

- Så må vi jo se, om de kan, Brøndby. De har jo haft mange chancer for at gøre det i år, og hvis de virkelig skal, så er det jo i aften. Nu har vi givet dem chancen, og så må vi se, om de kan udnytte den.

- Vil du hellere se FC Midtjylland løbe med det igen?

- Vi ser helst ikke nogen af dem vinde, det vil vi helst selv, men selvfølgelig ser man ikke gerne sin største rival vinde. Det er det værste, fastslår Mohamed Daramy

Den 19-årige angriber er på det seneste blev foretrukket som dynamik-indhopper på bekostning af den dyre lejesvend, Mustapha Bundu, og med stigende formkurve. I Parken var han impliceret i 3-2 scoringen og lukkede selv til 4-2 kort før tid.

En scoring og en sejr, der blev fejret i Parken, som var det et mesterskab, der kom i hus.

- Det var selvfølgelig et rigtigt stort øjeblik, ikke alene for mig men for hele holdet og for fansene. Det er længe siden, vi har slået Midtjylland, og det betød rigtig meget for os at gøre det i Parken med den stemning. Vi kunne virkelig mærke, at det var vores aften.

- Jeg føler også selv, at jeg er inde i en god stime. Jeg er rigtig glad for at kunne hjælpe holdet med det, jeg er bedst til, i denne periode. Nu har vi en stor finale tilbage på mandag, siger Mohamed Daramy.