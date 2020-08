FCK dropper Sisto

Det bliver ikke FC København, der får fornøjelse af Pione Sisto i den kommende sæson.

Parterne har ellers forhandlet om en kontrakt, siden FCK og Sistos spanske klub, Celta Vigo, blev enige om en pris.

Siden har der været hektisk aktivitet ved forhandlingsbordet, men nu er parterne gået hver til sit, skriver FC København på sin hjemmeside.

'Vi har haft en fin dialog med klubben og med spilleren, som resulterede i, at vi blev enige med Celta om en transfer tirsdag. Vi har siden præsenteret en sportslig og økonomisk meget attraktiv pakke, indenfor de lønstrukturer, vi arbejder med i FCK. Det er ikke lykkedes os at nå til enighed, og vi ønsker Pione held og lykke i fremtiden, lyder det fra Ståle Solbakken.

Ifølge BT kan Pione Sisto i stedet være på vej til sin tidligere klub, de danske mestre fra FC Midtjylland.

Avisen skriver, at FCK-forhandlingerne blev afbrudt, fordi spilleren i sidste øjeblik er blevet fristet af et tilbud fra FCM, der meget gerne vil forstærke truppen med kantspilleren, inden jagten går ind på CL-billetter.

Ifølge BT aflyste Sisto af samme årsag et lægetjek hos FCK onsdag morgen, og nu har københavnerne med Ståle Solbakken i spidsen altså tilsyneladende opgivet at hente Pione Sisto.

I Vigo forsøger Sistos træner i Celta, Óscar García,at forstå, hvad der sker med den danske kantspiller.

Han blev tirsdag - altså før transfersagaen - interviewet til det spanske lokalmedie atlantico.net, hvor han forholdt sig til Pione Sisto.

- Han træner godt, og jeg har et godt forhold til ham. Jeg ved, at han er en speciel og anderledes dreng, og jeg prøver at forstå ham, sagde Óscar García tirsdag til det spanske lokalmedie.

