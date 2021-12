FCK er helt i bund

Brøndby IF er forsvarende danske mestre, og de blå-gule kan også bryste sig af at have den bedste grønsvær i dansk topfodbold.

Det oplyser Spillerforeningen.

Efter hver kamp giver Superliga-klubbernes anførere en bedømmelse af den bane, de lige har spillet på, og Brøndby Stadion er endt med det højeste snit for efterårssæsonen.

Ikke overraskende har Superligaens kunstgræsbaner fået den dårligste bedømmelse - sådan plejer det også at være. Right to Dream Park får den laveste gennemsnitlige bedømmelse, mens JYSK Park i Silkeborg er næstsidst på listen.

Nationalarenaen Parken er ifølge anførerne den tredjedårligste bane i Superligaen bedømt på efteråret.

OB og SønderjyskE's hjemmebaner har forbedret sig markant i forhold til for et år siden, hvor de begge lå i bunden. Nature Energy Park og Sydbank Park er nu nummer fire og fem på listen.

Her er stillingen:

1. Brøndby Stadion (Brøndby IF): 4,67

2. Energi Viborg Arena (Viborg FF): 4,56

3. Ceres Park (AGF) 4,44

4. Nature Energy Park (OB): 4,10

5. Sydbank Park (SønderjyskE): 4,00

5. MCH Arena (FC Midtjylland): 4,00

7. Aalborg Portland Park (AaB): 3,88

8. Vejle Stadion (Vejle Boldklub): 3,44

9. Cepheus Park Randers (Randers FC): 3,22

10. Parken (F.C. København): 2,50

11. JYSK park (Silkeborg IF): 2,00

12. Right to Dream Park (FC Nordsjælland): 1,25