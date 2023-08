FCK et skridt tættere på CL-drømmen efter vildt drama

FC Københavns Champions League-drøm lever. Men er du svimmel et drama.

Og hold nu op, hvor skal nærmest samtlige FCK-spillere sende en stor tak til deres sidste skanse Kamil Grabara for, at det overhovedet blev så spændende. For selv om han lukkede tre ind, så kunne det sagtens have været det dobbelte.

Det, han viste, var international klasse. Ganske enkelt.

Til gengæld må både han og Neestrup på sidelinjen stå tilbage med en dunkende hovedpine over alle de boldtab og tekniske brølere, som holdkammeraterne samlet havde besluttet at diske op med. Det kunne nemt være endt grimt.

Foto: Katerina Sulova/Ritzau Scanpix

Rodet ordinær spilletid

Det var Jordan Larsson, der efter 15 sekunder, og nærmest inden tilskuernes Tifo var væk, der sørgede for en drømmestart til FCK.

Herefter overtog de omtalte boldtab og store Kamil Grabara-redninger. En enkelt, stor FCK-chance bød sig til, men Diogo brændte på det groveste.

I midten af anden halvleg lykkedes det for værterne at udplacere FCK's mur, men så overtog VAR og dømte frispark i stedet.

Men så gik den heller ikke længere og med ti minutter igen, fik værterne udlignet og sendt opgøret ud i forlænget spilletid.

Foto: Martin Divisek/Ritzau Scanpix

Kæmpe drama

Men hold på hat og alt, hvad du ellers har. For det er en af de vildeste forlænget spilletider nogensinde.

To gange kom Sparta Prag foran - og TO gange får FCK svaret igen - nærmest ud af det blå.

Herefter skulle de afgøres fra den nervepirrende 11-meter-plet. Og her var FCK bedst.

Det betyder, at der nu venter de polske mestre fra Ramow i næste uge.

Det er to kampe, hvor FCK står med rigtig gode muligheder for at indløse billet til Champions League for sjette gang.

Og det vil åbne døren til drømmeland, en kæmpe opjustering til fondsbørsen, fordi der venter mindst 250 mio. kr.