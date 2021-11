FCK får tre karantæner: Navnene er blevet offentliggjort

Det gik hedt for sig, da AGF fik et point med fra Parken efter et sent straffespark, men det er åbenbart også gået over gevind.

Det mener Fodboldens Disciplinærinstans, der netop et kommet med en kendelse, der går mod FCK. I første omgang var de tre FCK'ere unavngivne i kendelsen, men efterfølgende har DBU afsløret navnene.

Carlos Zeca, der er langtidsskadet, er idømt to spilledages karantæne og en bøde på 10.000 kroner.

Klublæge Morten Boesen og udviklingsdirektør Sune Smith-Nielsen har hver modtaget én spilledags karantæne. Sidstnævnte har fået en bøde på 2500 kroner, mens FCK skal betale 10.000 kroner i bøde.

Klublægen skulle - ifølge dommerens beretning - have sagt: 'I er fandme en skændsel.

FCK-kaptajnen er blandt de tre, der er blevet straffet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Fodboldens Disciplinærinstans har desuden vurderet, at FCK ikke har levet op reglerne om sikkerhed og orden på stadions, da de mener, at dommerne ikke blev eskorteret fra banen efter kampen.

Desuden står der i kendelsen, at 'FC København har udvist usportslig og illoyal adfærd ved ikke at oplyse dommerteamet om navnet på officialen efter at være blevet adspurgt af dommerteamet.'

De to adspurgte skulle ifølge dommerens beretning være FC Københavns Director of Football Operations, Daniel Rommedahl og et bestyrelsesmedlem.

FCK har to uger til at anke kendelsen, og i deres del af beretningen argumenterer de for, at dommerne selv var med til at optrappe situationen, og at 'ingen af kommentarerne var over stregen, men i stedet klassiske frustrationer, når man, korrekt eller ej, føler sig bortdømt'.

