FCK-fan i retten: - Ville ydmyge dem

Det var for at ydmyge en Brøndby-fan, at flere FCK-fans tvang ham til at aflevere sin trøje i et S-tog, indrømmede en af de tiltalte torsdag i Københavns Byret

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En Brøndby-fan skulle ydmyges i S-toget på vej væk fra Parken, efter Brøndby havde tabt 1-3 til FC København 12. august 2018.

Det forklarede en af de fire mænd, der torsdag stod tiltalt for at have røvet en mand for hans Brøndby-trøje.

- Jeg hjælper til med at tage Brøndby-trøjen af. Jeg er lidt fuld og synes, det kunne være sjovt at drille dem og ydmyge dem. Meningen er, at den skal smides på jorden for at håne, lød forklaringen fra den 27-årige mand, der afviste, at han tidligere har været med til at gøre noget lignende.

Afsløret af overvågning

Indrømmelsen skete dog ikke helt af egen fri vilje. Overvågningsvideo fra S-toget afslørede således tydeligt, at flere mænd i fællesskab afklædte Brøndby-fanen.

I alt syv stod torsdag tiltalt for røveri og grov vold mod tre Brøndby-fans, men kun fire af dem var ifølge anklagemyndigheden involveret i den første episode, der skete godt en time efter sidste fløjt i Parken.

På overvågningsvideoen, som blev fremvist i retten adskillige gange, kunne man tydeligt se, at en af de øvrige tiltalte startede med at hive trøjen af Brøndby-fanen.

- Vi går ind i toget og går stille og roligt igennem. Jeg siger tak for kampen. Jeg går forbi en person, der har en ’Jeg hader FCK-trøje’. Jeg tager den stille og roligt over hovedet på ham for at smide den i skraldespanden, forklarede han.

Yderligere to personer var tiltalt for at deltage i samme episode, som udelukkende omfattede røveri og ikke vold. Den ene nægtede at have været en del af det, mens den anden afviste, at han var i toget på daværende tidspunkt.

Kort efter blev to andre Brøndby-fans ofre for et lignende overfald, men de blev begge udsat for grov vold, mener anklagemyndigheden. Det fremgik af videoovervågningen, at den ene Brøndby-fan fik et knytnæveslag i hovedet, mens der blev trådt på den anden, mens han lå på gulvet i toget midtergang.

Den episode kan du læse meget mere om HER.

Retssagen mod de syv fortsætter i næste uge, hvor ofrene skal afhøres, mens der forventes dom 9. februar.

