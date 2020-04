FCK-fans får pengene tilbage

Der går lang tid, til fans kan komme tilbage på de danske fodboldstadioner. Selv hvis sæsonen kan gennemføres hen over sommeren, bliver det efter alt at dømme for tomme tribuner.

Derfor går tusindvis af sæsonkortholdere i Superligaen glip af cirka en tredjedel af det produkt, de har købt. FC Københavns 12.000 af slagsen kan dog få pengene tilbage, hvis de vil.

Klubben skriver på sin hjemmeside, at alle sæsonkortholder bliver kontaktet med muligheden få kompensation for de kampe, de ikke har mulighed for at komme ind og se, mens abonnementer kan blive stillet i bero.

Alternativt kan de donere pengene til fanarbejdet i klubben.

- Det er meget usandsynligt, at vi kan spille fodbold med tilskuere i Telia Parken frem til i hvert fald udgangen af august, siger Katja Moesgaard, der er COO - altså vicedirektør - i FC København.

- Vi har ikke været i tvivl om, at den mest fair løsning trods de vanskelige omstændigheder er, at vores mange loyale sæsonkortholdere og abonnenter skal have mulighed for at blive kompenseret for de kampe, de går glip af at se live på stadion. Kampe, vi alle havde glædet os til at opleve sammen.

Statsminister Mette Frederiksen sagde i sidste uge, at store forsamlinger forbliver forbudt til og med august måned. Selv om det endnu er uklart, hvor mange mennesker der til, for at en forsamling er stor, vil de fleste Superliga-kampe formentlig falde i den kategori.