FCK-fans med kæmpe derby-protest

FC Københavns fangruppe 'Sektion 12' har ikke tænkt sig at levere nogen form for stemning de første 30 minutter af mandagens derby mod Brøndby IF. Klubben bekræfter tiltaget

Det bliver en stille fornøjelse de første 30 minutter af mandagens derby mellem FC København og Brøndby IF.

FC Københavns mest fanatiske fans, der typisk står på endetribunen 'Sektion 12', kommer i hvert fald ikke til at bidrage med hverken tifo eller stemning de første 30 minutter af kampen.

Det skriver fangruppen i et langt skriv på Facebook og kommer som følge af en række sanktioner, der blev offentliggjort af Divisionsforeningen tilbage i februar, der blandt andet forbød udebanefans til de to derby-kampe i foråret.

'Som vi allerede meldte klart ud efter offentliggørelsen, er vi fortsat imod kollektive sanktioner, og det nye forbud er ingen undtagelse. Derfor kommer vi nu med en opfordring om fælles stemningsboykot i hele Parken under opvarmningen og af de første 30 minutter af kampen i det kommende derby for at udtrykke vores modstand mod kollektive sanktioner samt vise, hvilke konsekvenser et sådant forbud kan have for fremtidige derby-kampe.'

Sektion 12 har informeret spillere og ledelsen omkring boykotten, og ifølge udmeldingen har de mødt støtte.

Et derby mellem FCK og Brøndby tiltrækker normalt en masse politi. Foto: Anthon Unger

Det kan Ekstra Bladet også bekræfte. Kommunikationschef i FC København, Jes Mortensen, oplyser, at klubben har været i dialog med fangrupperingen om tiltaget.

- Vi forstår og respekterer deres ret til at udtrykke utilfredshed på den måde, siger han til Ekstra Bladet.

- Har det været på tale i lang tid?

- Man skal huske på, at det er deres beslutning. Jeg tror alle - inklusive dem selv - ville foretrække den kulisse, der plejer at være til et derby, når der er udebanefans. Men i lyset af at det nu ikke kan lade sig gøre, så forstår vi godt beslutningen, fordi fansene ikke mener, at kollektive sanktioner er den rigtige vej at gå.

Så I bakker op om det?

- Vi forstår og respekterer, at fansene er uenige i beslutningen. Men det er jo ikke sådan, at det er noget, vi har bedt dem om at gøre, siger Jes Mortensen.

Næsten udsolgt

FC København kunne tidligere fredag melde, at pladserne er ved at være fyldt ud.

'Der er nu næsten udsolgt til mandagens derby i Parken, hvor der nu kun er omkring 500 ledige pladser tilbage. Derfor er det nu ved at være sidste chance for at sikre sig billet, inden vi kan melde udsolgt', lyder det i et opslag på Twitter.

