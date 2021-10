FCK-fans overfaldt hjemmehjælper

Det gik helt galt mellem fan-grupperingerne, da der søndag blev spillet københavnerderby mellem Brøndby og FC København.

Seneste udvikling er desværre, at de voldelige fans ikke blot har ladet det gå ud over hinanden, men også har overfaldet sagesløse.

Således bekræfter Brøndby Kommunes borgmester, Kent Magelund (S), over for B.T., at en af kommunens hjemmehjælpere efter kampen blev overfaldet af nogle FCK-fans, mens hun opholdt sig i sin bil:

- Vi kan bekræfte hændelsen om, at en af Brøndby Kommunes hjemmesygeplejersker er blevet overfaldet og groft chikaneret, mens hun var på arbejde i søndags.

- Det er helt uacceptabelt at man chikaneres – oven i købet mens man er på arbejde og ved at udføre arbejde for nogle af vores svageste borgere. Det tager vi som kommune og jeg som borgmester den skarpeste afstand fra, siger Kent Magelund.

Grunden til overfaldet er formentlig, at Brøndby Kommunes kommune-våbenskjold er identisk med fodboldklubbens logo, og at fansene derfor har reageret på det.

Politiet kom på overarbejde i søndags. Foto: Kenneth Meyer

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet episoden, og politiinspektør Mogens Lauridsen understreger, at der bliver set med stor alvor på episoden.

- Ja, for søren. En ting er, at de ikke kan lide hinanden. Men at de lader det gå ud over andre på den måde er helt uacceptabelt. Så vi gør, hvad vi kan for at opklare den forbrydelse.

- Det er først blevet anmeldt noget senere, så vi var ikke opmærksom på episoden på dagen, siger Mogens Lauridsen til Ekstra Bladet.

Hvis politiet får fingrene i gerningsmændene, kan de se frem til skærpede straffe, da hjemmehjælpere som kommunalt ansatte er omfattet af Straffelovens paragraf 119, der omhandler vold mod tjenestemand i funktion.

Søndagens derby blev præget af drama og ballade, der blandt andet førte til, at en betjent måtte trække sin pistol, ligesom der blev rejst ikke færre end 61 sager om vold mod politiet.

