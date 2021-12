FCK-flop sendes videre igen

Robert Mudražija har aldrig fået det store gennembrud i FC København. Det sker heller ikke i forårssæsonen.

For når kroatens lejeophold hos HNK Rijeka i hjemlandet slutter til nytår, forbliver han uden for Danmarks grænser.

FCK meddeler mandag på sin hjemmeside, at Mudražija skifter til slovenske NK Olimpija Ljubljana på en lejeaftale frem til sommeren 2022.

Holdet ligger aktuelt nummer tre i Sloveniens bedste række.

Den 24-årige midtbanespiller kom til FCK i 2019, da Ståle Solbakken stod i spidsen for holdet.

Han formåede dog ikke at spille sig til en fast plads på holdet, og det blev kun til 593 minutters spilletid fordelt på 29 førsteholdskampe, inden han for et lille års tid siden blev lejet ud til Rijeka.

Her har han spillet 21 kampe, dog uden at komme på måltavlen.

FCK hentede ham i sin tid i klubben Osijek.