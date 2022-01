FCK fører jagten: Kun pris står i vejen for svensk profil

FC København fører kampen om at hente svenske Albin Ekdal som ny midtbaneleder, men prisen er det store problem

Sagen er simpel for FC København. Hvis de vil betale Sampdorias pris for Albin Ekdal, bliver Superliga-klubben en svensk profil rigere.

Det er nemlig FC København, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger fører kampen om den 32-årige svensker foran flere andre interesserede klubber.

Albin Ekdal og FC København har været i dialog om et skifte gennem længere tid, og selvom særligt italienske Udinese på det seneste også har kastet sig ind i kampen, fortæller kilder tæt på forløbet, at FCK ligger bedst til i kampen – og København er Ekdals foretrukne destination.

Lige nu er den store udfordring for at løse knuden, om FC København er villig til at betale prisen, som Sampdoria kræver.

Og det er ikke en pris, som Sampdoria flager med. Derfor fik Udinese også et nej til deres bud på Ekdal for nylig, men selvom italienske medier melder, at Ekdal ikke skulle være til salg i januar, fortæller Ekstra Bladets kilder en anden historie.

Sampdoria er åbne for salg af de fleste af deres spillere, da de har brug for pengene – og de har givet grønt lys til spillere med udlængsel, hvis interesserede klubber betaler den rette pris.

Det er det, der lige nu overvejes i FC København, om man vil betale prisen for Ekdal – eller vente til sommer, hvor svenskerens kontrakt udløber i det italienske.

FC København menes at kunne betale en eventuel transfer uden de store problemer.

Men spørgsmålet er, om sportsdirektør Peter Christiansen også vil, når der er tale om en snart kontraktfri spiller, der fylder 33 år til sommer og derfor ikke har videresalgspotentiale.

Der er med andre ord gang i et spil om Albin Ekdal, som for FC Københavns del også tæller til deres fordel, som tiden går.

Det er nemlig allersidste chance for Sampdoria, hvis de ønsker bare en lille kompensation for den spiller, som de hentede i Hamburger SV i sommeren 2018.

