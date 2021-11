FCK holder på kometen

Victor Kristiansen har fået sit store gennembrud i FC København i denne sæson, og nu bliver det 18-årige back-talent belønnet med en ny kontrakt.

I en pressemeddelelse skriver hovedstadsklubben, at Kristiansens kontrakt er blevet forlænget, så den nu løber frem til udgangen af 2025. Det er to år længere end hans nu tidligere aftale med FCK.

Venstrebacken fik sin førsteholdsdebut i foråret 2020 i en pokalkamp. I denne sæson har han været fast mand i startopstillingen. Kristiansen er nu oppe på 40 optrædener for FCK.

- Vi er meget stolte over den udvikling, som Victor har gennemgået hos os, siger sportsdirektør Peter Christiansen på klubbens hjemmeside.

- Først og fremmest på hans vegne, men også på vegne af hele setuppet i klubben. Han er et mønstereksempel på en ung spiller, der tager sit talent seriøst og bliver belønnet for sit hårde arbejde.

Victor Kristiansen fik sin fodboldopdragelse i KB og senere i FCK's ungdomsafdeling.

- Jeg har været en del af klubben, siden jeg var fire år gammel, og jeg elsker at være en del af FCK. Jeg har siden sommer, hvor jeg blev færdig med min skole, kunnet bruge al min energi på fodbolden, og nu får jeg en lang og god aftale, som virkelig føles rigtig for mig, siger Kristiansen.

- Jeg har masser af områder, jeg kan og skal udvikle mig på i FC København - og jeg synes, at det er det helt rigtige sted for mig at være. Det er bare mega fedt, og jeg er stolt over, at klubben tror så meget på mig, at de har valgt at tilbyde mig en ny, lang aftale allerede nu.

Victor Kristiansen har i alt spillet 22 ungdomslandskampe for Danmark, herunder seks på U21-landsholdet.

