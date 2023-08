FCK i drømmeland: Sejrede til sidst

Mareridt for OB, der nu ikke har vundet 27 kampe eller i mere end 20 år i Superligaen mod FCK i Parken

FC København vandt for fjerde kamp i træk og fik den perfekte optakt til tirsdagens storkamp mod Sparta Prag i Champions League-kvalifikationen.

Det holdt hårdt, men hjemmeholdet vendte 0-1 til en 2-1 sejr i løbet af det sidste kvarter.

Det lignede en skuffelse på en aften, hvor hjemmeholdet dominerede, men viste sårbarhed overfor de hurtige og teknisk velfunderede fynboer.

Men en række udskiftninger hos FCK var med til at vende kampen til mesterholdets fordel. Specielt Lukas Lerager viste stor energi og med udligningen til 1-1 havde han stor andel i, at kampen blev vendt på hovedet.

FCK vandt til sidst, men de sled med at få åbnet OB-forsvaret. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix.

Elias Achouri scorede sit første mål for FCK i Superligaen. Og tuneseren virker til at blive en stor gevinst. Konstant udfordrende og svær at holde nede.

Men Kamil Grabara måtte også leverer et par store redninger før pausen, hvor han viste, hvorfor FCK vil have mere end 100 mio. kr. for keeperen.

Nu står FCK med 12 point efter fire kampe. Og det er seks point mere end i sidste sæson, hvor de havde fået en start på det jævne.

Selv om OB var i front, så formåede fynboerne ikke at slette den mere end 20 år gamle rekord. Nu er det således 27 kampe siden, at de senest vandt en kamp i Superligaen mod FCK i Parken.

Orri Oskarsson brændte flere store chancer i kampen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Parken er blevet et mareridt for fynboerne at komme til. Men indsatsen var trods alt mere opløftende end senest, hvor de tabte 0-7.

Jacob Neestrup havde valgt at rotere med henblik på tirsdagens vigtige Champions League kvalifikation mod Sparta Prag. Hele fire potentielle startere tirsdag sad på bænken fredag i Parken.

Mohamed Elyonoussi, Lukas Lerager, Jordan Larsson og Rasmus Falk fik lov at samle energi forud for den vigtige kamp i Prag.

Det gav blandt andet spillet spilletid fra start til Elias Achouri, William Clem og Orri Óskarsson.

Sejren kom i hus til allersidst. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Samtidig gjorde Nicolai Boilesen comeback i FCK-forsvaret efter ti måneders pause. Den 31-årige stopper viste hverken tegn på rust eller usikkerhed trods det lange fravær med en alvorlig korsbåndsskade. Han optrådte med stor autoritet og sikkerhed i sit afspil.

Alle de fire markante profiler kom på banen efter pausen.

FC København spiller tirsdag returkamp i Champions League kvalifikationens tredje runde mod Sparta Prag. Efter 0-0 i det første opgør skal FCK både score og vinde for at gå videre.

Kampen kan i øvrigt ses på Ekstra Bladet+.