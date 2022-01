FCK i hård jagt: Vil forhandle om ønskespiller

FC København har besluttet sig for at gå helhjertet efter den nigerianske kantspiller Akunkinmi Amoo og er klar til at byde igen

All in på Amoo. Det er strategien i FC København nu, hvor transfervinduet nærmer sig lukning.

Sportsdirektør Peter Christiansen og toppen i den københavnske klub har ifølge Ekstra Bladets oplysninger nu lagt sig fast på, at jagten går hårdt ind på at hente det 19-årige stortalent Akinkunmi Amoo.

FC København har sendt et første bud på omkring tre millioner euro til Hammarby, som Ekstra Bladet kunne afsløre onsdag. Det, der svarer til omkring 22 millioner kroner, var dog et stykke fra svenskernes værdiansættelse af Amoo.

Det har dog ikke afskrækket FC København, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger anså første bud som en invitation til forhandling om den eftertragtede diamant. Københavnerne ved godt, at der skal flere millioner til, og det er man klar til at smide på bordet.

Og herfra forventes forhandlingerne for alvor at begynde for at finde frem til det rette prisniveau for Amoo.

Hammarby og sportschef Jesper Jansson, der pudsigt nok har en fjern og kort fortid i FC København, ved godt, at man i Akunkinmi Amoo har en spiller, der ville være mindst dobbelt så dyr, hvis han skulle sælges fra Superligaen.

Derfor ønsker svenskerne også en pris, der er tættere på 45 millioner end de 22 millioner kroner, som FC Københavns første bud lød på. Hvad den helt rette pris viser sig at være, kan de kommende dage muligvis give et svar på.

Akinkunmi Amoo er dog ikke kun på FC Københavns ønskeliste denne vinter. Der er flere om buddet, og derfor skal københavnerne ikke kun blive enige med Hammarby om en pris, men også overbevise kantspilleren selv om, at København er den rigtige næste destination.

Hvis det lykkes, vil Amoo træde ind på en plads, hvor FCK-talentet Roony Bardghji imponerede i slutningen af 2021. Bardghjis bagland er i indledende dialog med FC København om en forlængelse af den aftale, der maksimalt må række tre år ud i fremtiden, fordi svenskeren stadig er under 18 år.

Men også i 16-årige Bardghjis lejr følger man intenst med i FC Københavns ageren på transfermarkedet, og hvordan det eventuelt vil påvirke spilletiden i foråret.

FC København er dog ikke bekymrede for den del, hvis Amoo lander. I klubben mener man, at Roony Bardghji også kan dække de mere centrale positioner og komme til sin ret med spillet i de små rum.

Alt det er dog en anden og mere teknisk snak, og det bliver først aktuelt, hvis FC København vinder kampen om Akunkinmi Amoo, der betragtes som Allsvenskans største talent.

