FCK i kæmpe nedtur: Det er rystende ringe

Av, av, av!

Fire dage efter de danske mestre kunne juble over en billet, der gav adgang til verdens største klubturnering, kom FC København ned på jorden igen.

Man skulle næsten tro, at det allerede var Manchester City, som Jess Thorups mandskab søndag eftermiddag mødte på en halvvåd dag i Farum, men det var altså blot FC Nordsjælland, der gjorde det onde ved FCK.

I første halvleg drev hjemmeholdet gæk med de hvidblusede københavnere på kunstgræsset, mens FCK mest af alt lignede en flok hovedløse høns.

Allerede efter 11 minutter gik det galt for gæsterne, da et boldtab på midten af banen satte en omstilling i gang, og så kunne norske Andreas Schjelderup krølle bolden over i de lange hjørne via stolpen.

Foto: Lars Poulsen

Et lille kvarter senere blev FCK-forsvaret så igen fuldstændig overløbet, inden Nordsjællands Diomande kunne heade bolden i nettet efter en tur.

I anden halvleg var det fortsat værterne, der dominerede og skabte flere store chancer, inden Oliver Antman i slutminutterne kunne sende bolden i kassen. Pep Biel fik i de sidste sekunder pyntet på resultatet med en scoring på straffespark.

3-1 vandt hjemmeholdet, og så kan de prale af en placering som nummer ét i Superligaen, mens stjernerne fra FC København roder rundt nede på en syvendeplads.

FCN fortsætter målfesten mod FCK: Diomande øger til 2-0

Fire nederlag i syv Superliga-kampe er det blevet til FCK. Fire! Det er lige så mange nederlag, som storklubben fik i hele sidste sæson. Det er skræmmende ringe - og lidt en af en gåde.

Dermed fortsætter de mildt sagt rystende præstationer i Superligaen for de danske mestre, og hvis sportsdirektør Peter 'PC' Christiansens telefon ikke var rødglødende i forvejen, så skal han i hvert fald se at komme i gang, inden transfervinduet smækker i om cirka 78 timer.

Foto: Lars Poulsen

Den nuværende trup skriger på forstærkninger, der kan gøre FCK mindre svingende end en fuld teenager på den københavnske natklub Søpavillonen.

For blot fire dage siden leverede en præstation af europæisk klasse, da man på en svær udebane i Tyrkiet kvalificerede sig til Champions League.

Men hvis FC Nordsjælland er for stor en mundfuld for de her FCK-spillere, så tør jeg slet ikke tænkte på, hvor grimt det bliver, når modstanderne hedder Kevin De Bruyne, Marco Reus og Thomas Delaney.

Jo jo, FC Nordsjælland er i storform, men med de forventninger, ambitioner og ikke mindst store budget, man render rundt med i hovedstaden, så skal præstationerne være LANGT bedre.

Det var nemlig heller ikke bare resultatet, der må give grund til bekymring i FC København. Præstationen over de 90 minutter var et nyt lavpunkt for Jess Thorups projekt i et opgør, hvor taktikken var svær at få øje på.

Foto: Lars Poulsen

Spillet hang ikke sammen, de var konstant på hælene, og gæsterne skabte skræmmende få chancer på trods af en startopstilling, der foruden anfører Zeca, talte alle de store profiler.

En ny angriber er bidende nødvendigt, og mon ikke også Peter ‘PC’ Christiansen er klar over det. Men som de spillede søndag, vil end ikke en angriber fra en høj hylde være nok.

Der skal ske noget på transfermarkedet for, og det skal stå stærkt, for tiden er ved at rinde ud for FC København, der ikke har råd til mange flere fejltagelser i Superligaen.

Kommer forstærkningerne ikke, bliver det en sæson uden et dansk mesterskab og uden et eneste point i Champions League.

Og hvad så, Jess Thorup?

