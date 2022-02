FCK-indkøb afviser hjerteproblemer: Ekskonen gav stress

Khouma Babacar er en følsom fyr.

Hvis man ikke vidste det i forvejen, understreger den store angriber det selv igen og igen, mens han sidder på FC Københavns træningslejr og fortæller om sig selv.

For trods sin debut som 16-årig for Fiorentina og seks lejeophold i karriren samt tre senegalesiske landskampe, var det pludselig noget uden for banen, der stjal opmærksomheden i sommer.

Her skrev tyrkiske medier, at Khouma Babacar var faldet om på en træningslejr med hjerteproblemer. Det var dog ikke helt rigtigt, fortæller angriberen nu.

- Aviserne skrev noget forkert, og holdet meldte forkerte ting ud. De snakkede om hjerteproblemer, men nej. Jeg havde bare stress i mit familieliv. Der var så meget stress, at jeg tog mig lidt til hjertet. Jeg faldt ikke om. Jeg ringede bare til lægen og sagde, at jeg ikke havde det godt. Det var bare det, siger Khouma Babacar.

Historien var ellers dramatisk, og Alanyaspor, hvor Babacar var udlejet til fra Sassuolo, meldte også ud om episoden. Og da den nu 28-årige angriber kom tilbage til Italien, som han længe har kaldt sit hjem, fik han da også et ekstra hjertetjek for en sikkerheds skyld.

Babacar har lagt stressen på hylden og er klar til at spille frit for FCK. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det var dog ikke hjertet, den var gal med. Eller. Det var ikke hjertekramper, som der ellers blev meldt ud.

- Der var nogle problemer med familien… min ekskone. Haha, det kan være stressende. Men jeg har det godt nu. Ingen stress. Nu går det godt i mit liv, smiler Babacar.

- Det er ikke godt for mig at være stresset, men jeg er følsom. Jeg er fysisk stærk, men jeg er også meget følsom. Jeg har ikke lyst til, at folk omkring mig er triste. Det bryder jeg mig ikke om.

Den store angriber er kommet til FC København med et fornemt cv, og med Jonas Wind solgt til Wolfsburg, skal Babacar kæmpe med Nicolai Jørgensen og Mamoudou Karamoko om Jess Thorups gunst.

Den anerkendelse og kærlighed bruger senegaleseren til at ramme sit topniveau på banen.

- Jeg har brug for en faderfigur. Jeg har ikke kun brug for en god træner, men også en god ‘far’. Trænerne har hjulpet mig, for jeg er følsom. Og måske kunne man stresse mig tidligere, men nu er jeg snart 29 år gammel, siger Babacar.

Og faderfigurer har han da også haft en del af med i alt syv professionelle klubber bag sig - og med flere prominente trænere.

- Prandelli var min ‘far’ i Fiorentina, og Montella var også. Det er de stadig. Prandelli hjalp mig i min allerførste tid. Han tog mig op og talte meget med mig. Når jeg spiller frit, kan jeg gøre alt, siger Babacar.

Det vil FC København nok håbe på, at han kan komme til.

