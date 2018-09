Ståle kyler angriber på bænken: 'Det er lidt hårdt'

Med salgene af Federico Santander og Andrija Pavlović, samt skader til både Jonas Wind og Pieros Sotiriou var det særligt angrebet, som FC København gik på transfermarkedet for at forstærke denne sommer.

Her trak de danske løver en kanin op af hatten, da de hentede ingen ringere end Dame N'Doye hjem til FCK, og den senegalesiske angriber har da også allerede vist sit værd fra start.

Anderledes er det gået til for bosniske Kenan Kodro, som blev hentet til klubben fra tyske Mainz dagen efter, at N'Doye blev præsenteret i FC København. Kodro startede egentlig inde i de første to Superliga-kampe mod AC Horsens og Hobro IK, men mod AaB valgte Ståle Solbakken i stedet at forsøge sig med Viktor Fischer ved siden af Dame N' Doye, og det gav som bekendt pote.

Lige siden er det derfor primært blevet til indhop i Superligaen, hvor Kodro stadig har sit første danske ligamål til gode. På det seneste er Pieros Sotiriou så også kommet tilbage fra sin skade, og cyprioteren har taget chancen med det samme. Kenan Kodro har derfor kun spillet sølle fem minutter i de seneste fire kampe, hvis man medregner hjemmekampen mod Atalanta i Europa League.

Den 25-årige angriber medgiver da også, at starten har været hård, men han er fast besluttet på at forbedre sit spil:

- Alle fodboldspillere vil gerne spille hver gang. Det er lidt hårdt at komme hertil, starte inde og så senere blive taget af holdet, men jeg prøver bare at gøre noget ved det, som jeg selv kan styre. Jeg vil gerne vise mig frem, men ved også godt, at der er nogle ting, som jeg skal forbedre til træning og i kamp, siger Kenan Kodro til tipsbladet.dk og fortsætter:

- Der er også nogle beslutninger, som jeg ikke selv kan styre. Jeg gør, hvad jeg kan, og så er det op til træneren at sætte holdet. Jeg respekterer alle trænerens beslutninger, siger angriberen, der også allerede har en god idé om, hvad det er, som han skal forbedre:

- Når man kommer til en ny liga og et nyt land, skal man lige vænne sig til spillestilen og sine nye holdkammerater. Der er rigtig mange fysiske dueller og mand-mod-mand-situationer, og det er primært det, som jeg skal blive bedre til at vænne mig til, siger Kenan Kodro.

Spørger man så træneren, Ståle Solbakken, er han meget enig med angriberen i, hvad det er, som han skal udvikle i sit spil for at komme tættere på en plads i startopstillingen:

- Han skal sætte et større aftryk på kampene og være farligere. Han skal komme frem til flere afslutninger og få en større gennembrudskraft. Han gør mange fine ting ude på banen og går godt med i kombinationsspillet, men han mangler mere styrke og gennembrudskraft i boksen, siger FCK-manageren til tipsbladet.dk.

Fra La Liga til Bundesligaen til Superligaen

Kenan Kodro har måske endnu ikke scoret i Danmarks bedste fodboldrække, men han har erfaring med sig fra både den spanske La Liga og den tyske Bundesliga.

Den 25-årige angriber er født i Spanien og har fået sin fodboldopdragelse i Real Sociadad, hvor han dog aldrig nåede at få sin førsteholdsdebut, før at han skiftede til Osasuna. Her spillede Kodro blandt andet 28 kampe i La Liga og scorede syv mål, inden at angriberen sidste sommer skiftede til tyske Mainz, hvor han nåede at spille sammen med Viktor Fischer, der nu igen er blevet angriberens holdkammerat.

Siden starten af juli har Kenan Kodro så prøvet kræfter med Danmark og dansk fodbold, og det er noget, som han nyder indtil videre:

- Det er dejligt her. Det er et nemt sted at være og leve, men jeg er her først og fremmest for at spille fodbold, og jeg er begyndt at falde til. Fodbolmæssigt er der et godt niveau her i Danmark. Det er en god liga, hvor alle hold gerne vil spille og have bolden, og også et rigtig godt sted at udvikle sig som fodboldspiller, siger Kodro og sætter også et par ord på indtrykket af sin nye arbejdsgiver:

- FC København er en stor klub og en meget ambitiøs klub med mange målsætninger. Det er et rigtigt godt sted at udvikle sig, siger Kenan Kodro.

Næste opgave for FC København er på torsdag kl. 21.00 i Telia Parken, hvor russiske Zenit venter i Europa League-gruppespillet.

