FCK køber Vavro

Så blev det officielt, selvom der har været bump på vejen.

Denis Vavro har lavet en aftale med FC København, og den løber til udgangen af 2026.

Det oplyser hovedstadsklubben på sin hjemmeside, og han bliver dermed sommerens anden FCK-tilgang.

Slovakken vendte tilbage til FCK i starten af året på en lejeaftale, som udløb denne sommer, men nu er han altså klar til at trække i den hvide trøje med løven på brystet på permanent basis igen.

- Det har hele tiden været målet for mig, at jeg skulle blive her og lave en længere aftale, så jeg er glad for, at det nu er lykkedes, selvom det ikke var let, siger den 26-årige stopper.

Uheldige udtalelser

Vavro bragte sig selv ind i lidt af et stormvejr, fordi han i et interview på videoplatformen Twitch fik sagt, at han hadede Lazio.

Hurtigt måtte han rydde op efter sig selv med en undskyldning, mens der i italienske medier blev spekuleret i, om Lazio ville trække sig fra forhandlingerne med FCK.

Peter Christiansen, der er sportsdirektør i FC København, erkendte overfor Copenhagen Sundays, at slovakken ikke ligefrem gjorde processen lettere.

- Det har krævet en del forhandlinger, men vi synes, at vi samlet set er landet et godt sted, udtaler 'PC' dog nu.

Den fysisk stærke forsvarsspiller spillede en nøglerolle i sidste sæson, hvor københavnerne blev mestre, og det er blandt andet sådanne præstationer, FCK vil se flere af.

- Vi skal have spillere på internationalt niveau, der både med deres individuelle kvaliteter og erfaring kan skabe et stærkt fundament for holdet. Han (Vavro, red.) tager et stort ansvar defensivt og er initiativrig, når vi har bolden, hvor han også er rigtig dygtig, siger cheftræner Jess Thorup.

Svenske Viktor Claesson underskrev for nyligt også en kontrakt med FCK.

I 2019 blev Vavro solgt til Lazio for en pris på den gode side af 70 millioner kroner.

