FCK kom ud af krisen med kongemål

Løverne er fortsat aldeles ufarlige.

Resultatet var ikke retvisende.

Selv om FCK kunne forlade Hobro med en komfortabel 3-0 sejr, var der kun få antydninger af, at FCK er på vej mod nye og bedre tider.

De tidligere danske mestre vandt på dårligt forsvarsspil af hjemmeholdet samt en Robert Skov-specialitet.

Et kæmpe forsvarskiks satte gæsterne i gang.

Hjemmeholdets Yaw-Ihle Amankwah 'tabte' en tackling, så Viktor Fischer efter en halv time kom fri i det lille felt, hvor han let kunne score til 1-0.

Målscoringen blev fordoblet midt i anden halvleg, da Robert Skov fik mulighed for at starte en dribletur fra højre ved sidelinjen og uhindret passere tre Hobro-spillere for at sparke bolden ind bag Jesper Rask.

Få minutter før tid diskede Robert Skov med en specialitet, da han fra buen sparkede et frispark hen over Hobros mur og ind i hjørnet.

Det var rent uheld, at Hobro ikke undervejs kom på måltavlen, fordi det nye FCK-forsvar ikke er særlig stabilt.

Både Vito Hammershøj-Mistrati og Nicholas Gotfredsen havde forsøg på træværket ligesom den nye sidstemand, Jesse Joronen diskede op med et par fine redninger på nærgående forsøg.

Sidstnævnte ligner allerede en vinder i kampen mod Stephan Andersen om at overtage buret efter Robin Olsen, selv om det skyldes en fejl, at der blev ændret i startopstilling.

Det var hele tiden meningen, at Jesse Joronen skulle spille kampen.

Robin Olsen er allerede fortid og fløjet mod Rom for at skrive under på en gylden kontrakt.

Da FCK på kalenderens sidste vinterdag, 28. februar besøgte Hobro, blev den svenske VM-spiller kørt til sygehuset for at få konstateret, at kravebenet var brækket.

Selv om der siden da er skruet op for temperaturen, og der var 38 grader til forskel var den sidste kamp, var aktivitetsniveauet ikke meget højere.

Sidst foregik det i polarkulde. Termometeret viste den gang minus 13, men det føltes som mindst minus 20 på grund af en østenvind på tværs.

Nu startede opgøret i plus 25 grader, og det var også en hæmsko.

FCK spillede alt for langsomt mod et Hobro-mandskab, som ser ud til at gå en vanskelig sæson i møde.

