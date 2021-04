FCK-komet: Gør ekstremt ondt at se Brøndby

Den svenske landsholdsspiller Pierre Bengtsson er sendt på leje i Vejle Boldklub, og den costaricanske landsholdsspiller Bryan Oviedo, der har erfaring fra mere end et halvthundrede Premier League-kampe, sidder på bænken i FC København uge efter uge.

Begge har de måttet sande, at ungersvenden Victor Kristiansen har en større stjerne hos Jess Thorup.

Victor Kristiansen på FCK's træningsanlæg. Foto: Henning Hjorth

Før denne sæson var Victor Kristiansen ikke et kendt navn i det brede fodbold-Danmark, men den 18-årige venstre back har fået et mindre gennembrud de seneste måneder, hvor han spillet fast for FC København, når Nicolai Boilesen benyttes i midterforsvaret. Og det gør han ofte.

Den unge FCK-spiller lægger ikke skjul på, at der er sket meget siden debuten for bare fem måneder siden.

- Det er gået rigtig hurtigt, og det har været rigtig dejligt. Det er noget, jeg altid har drømt om, så det er superfedt, men det har også været svært at følge med. Der følger mange store forventninger med, og man vil sindssygt gerne præstere og vise, at man godt kan være med. Så jeg har skullet finde fodfæste og ikke bare flyve med, siger Victor Kristiansen til tipsbladet.dk.

Victor Kristiansen er noteret for syv superligakampe foreløbig denne sæson. Her mod Randers 5. april. Foto: Lars Poulsen

Han fortæller, at det kan være svært at håndtere presset, når man er helt ny i gamet.

- Men det skal man kunne klare som fodboldspiller. Når det er sagt, så det er klart, at man lige skal vænne sig til det. Jeg har heldigvis nogle gode holdkammerater og nogle gode trænere, og de har hjulpet mig meget, så det går fint, siger han og tilføjer:

- Da jeg fik at vide, jeg skulle spille mod FC Midtjylland og Brøndby, kneb jeg da lige mig selv i armen og spurgte; 'er det virkelig rigtigt?'. Men når bolden ruller, gør man jo bare sit job og det, man elsker at lave.

Victor Kristiansen har foreløbig spillet syv Superliga-kampe for FC København - tre af dem fra start.

- Jeg synes, det er gået godt. Jeg har fået vist mig frem og vist, hvad jeg kan, men jeg skal også tage mere ansvar i takt med, at jeg har spillet mere og mere, lyder det fra FC København-talentet.

Victor Kristiansen er en rigtig FCK-dreng. Han trådte sine barnestøvler i KB, siden blev han en del af FC Københavns talentafdeling, og nu er han altså medlem af førsteholdstruppen.

Søndag skal Victor Kristiansen og holdkammeraterne møde Brøndby, og det er selvsagt en særlig kamp for en ung mand med et stort FCK-hjerte.

- Jeg har mødt Brøndby mange gange som ungdomsspiller, og det er altid specielt. Jeg mærker den samme rivalisering, som fansene gør, og den tager jeg med ind på banen. Det er noget særligt, når man har spillet så mange år i klubben, siger Kristiansen.

Hvordan er det at se Brøndbys placering i tabellen?

- Det gør ekstremt ondt, men det skal vi nok få lavet om på.

Når det er sagt, så mener FC København-spilleren kun, at det er positivt, at Brøndby for alvor er blevet et tophold i Danmark igen.

- På en eller anden måde synes jeg, det er godt for dansk fodbold, at Brøndby er tilbage, men som ægte FCK'er vil man selvfølgelig helst have, at det er os, der er i toppen. Det er godt, der er kommet noget ekstra konkurrence og nogle dygtige hold på Sjælland, så det ikke er Jylland det hele.

Søndag skal Victor Christiansen og FCK-mandskabet i aktion på Brøndby Stadion - et stadion, der igen vil være gabende tomt. Foreløbig har Victor Kristiansen aldrig prøvet andet end at spille for maks 300 tilskuere i landets bedste række - for det meste har han spillet for nul.

- Som ung spiller er det godt og dårligt på samme tid. Det er måske meget godt, at man ikke bliver smidt ind i en topkamp med 30.000 på lægterne, men samtidig er det jo også noget, man virkelig lærer meget af at prøve. Men jeg glæder mig sgu til at spille foran nogle tilskuere – ikke mindst i Parken. Det er verdens bedste stadion, lyder det fra den 18-årige venstreback.

Victor Kristiansen forlængede i december sin kontrakt med FC København frem til udgangen af 2023.

