FCK-komet kan få rekorddebut i Parken

Roony Bardghji står til at blive den yngste FCK-spiller i Superligaen nogensinde, når han søndag for første gang er i truppen mod AGF

Teenagerne tromler frem i Parken.

Men det bedste er endnu i vente, hvis man skal tro hypen i FCK-kredse.

Den teknisk sublime kantspiller Roony Bargdhji har reelt været Superliga-parat i flere måneder, men nu får Superligaen syn for sagn.

Den svenske teenager rundede nemlig et vigtigt hjørne i ugens løb, da han fyldte 16 år.

Superliga-klubberne må ikke benytte spillere under den alder. Derfor er Roony Bargdhji nu flyveklar.

Og Parken kommer ikke til at vente.

FC Københavns suveræne tophold i U19-ligaen spillede fredag aften i Vejle og vandt 2-0.

Roony Bargdhji var ikke med på turen.

Det skyldes, at stortalentet allerede nu skal løftes ind på højere niveau. Roony Bargdhji har fået en plads i truppen til søndagens storkamp i Parken, hvor AGF kommer på besøg. Det bekræfter FCK på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at Rasmus Falk er tilbage for københavnerne efter en lang periode på skadeslisten.

Jess Thorup tøver ikke med at bringe teenagere i spil. Victor Kristiansen er det bedste eksempel, og han blev i ugens løb belønnet med en langtidsaftale til nytårsaften 2025. Foto: Lars Poulsen

Kampen er stort set udsolgt, hvilket betyder, at debuten kommer til at blive massiv for den unge komet.

Vælger cheftræner Jess Thorup at indskifte svenskeren i kampens løb, så vil Roony Bargdhji tage rekorden som den yngste Superliga-spiller i FCK's historie.

Den rekord indehaves lige nu af Kenneth Zohore, der var en måned ældre, da han fik sin første kamp i 2010. Det skete i øvrigt også mod AGF.

FC København har allerede brugt ni teenagere denne sæson, hvilket er et vidnesbyrd om et bevidst øget fokus på egne talenter... og en del skader blandt de etablerede Superliga-spillere.