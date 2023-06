FCK lurer på Superliga-profil: Her er knasten

Der er stadig over to måneder tilbage af sommerens transfervindue, men i FC København spilder man ikke tiden.

De danske mestre har allerede hentet Jordan Larsson på en permanent kontrakt, mens man har solgt angriberen Mikkel Kaufmann.

Og nu er sigtekornet rettet mod en Superliga-profil.

Med Mohamed Daramys retur til Ajax Amsterdam er klubben nemlig på jagt efter en erstatning, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er FC København interesseret i Viborgs driblestærke kantspiller Elias Achouri.

Elias Achouri har været en af Viborgs helt store profiler i dette forår, hvor de noget overraskende kæmpede med om medaljer til det sidste. Foto: Ernst van Norde

Intet bud endnu

Onsdag aften kunne den tunesiske journalist Ahmed Adala, der arbejder for radiostationen Radio Mosaïque FM, berette, at FC København har lagt et bud, der i alt løber op i 45 millioner kroner for Viborgs stjerneskud.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er processen slet ikke nået dertil.

FCK har på nuværende tidspunkt ikke sendt noget bud, ligesom den omtalte pris ikke er i nærheden af, hvad københavnerne vil betale for den 24-årige kantspiller.

Der er heller ikke tikket konkrete henvendelser ind fra andre klubber på Achouri.

Viborg er stærkt bevidste om, at de råder over en potentiel kæmpe gevinst, men på nuværende tidspunkt er der ikke noget at forholde sig til for den midtjyske klub.

Elias Achouri i duel med FCK's Viktor Claesson. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Lang vej

Prisen ser ud til at blive det helt store stridspunkt i FC Københavns jagt på den tunesiske tekniker.

Viborg anser Elias Achouri for at være blandt de absolut bedste offensive spillere i Superligaen, og det skal derfor også afspejles i prisen.

Skal et salg komme på tale, kræver det derfor, at der bliver afleveret et bud på den helt høje klinge i Viborg-sammenhæng.

Derfor skal prisen også som minimum være på et helt andet niveau end den hidtidige salgsrekord, der lyder på 15 millioner kroner for Justin Lonwijk.

FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup, har ikke lagt skjul på sin begejstring for Achouri. Foto: Kenneth Meyer

Neestrups nummer 1

At FCK skulle være begejstret for, hvad de har set for Achouri, kommer ikke som den store overraskelse. Tidligere på måneden placerede cheftræner Jacob Neestrup Viborg-spilleren som nummer ét i Tipsbladets afstemning om forårets profil i Superligaen.

Men selvom interessen er stor, og Achouri ifølge Ekstra Bladets oplysninger også er lune på en handel, der sender ham til hovedstaden, kommer knasten til at ligge mellem klubberne.

Vil FC København gøre alvor af interessen, er det ikke udelukket, at midtjyderne vil sælge til en dansk konkurrent - også selvom man i Viborg foretrækker at sende et af sine største salgsemner til udlandet.

Uanset hvad er en eventuel transfer på den tunesiske stjerne på et tidligt stadie.

Nu vil tiden vise, om FC København ender med få fingre i ham.