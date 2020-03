FCK melder ud: Spiller uden tilskuere

Husk, at du kan se 2. Division eksklusivt på Ekstra Bladet. Få adgang her

FC København har reageret på statsministerens udmelding om, at man skal aflyse større arrangementer.

De vil afvikle kampe uden tilskuere, lyder det.

- Regeringen har netop meldt en række retningslinjer ud for at begrænse Corona-smittefaren i Danmark, og de omfatter bl.a. en opfordring til at aflyse eller udsætte alle arrangementer med over 1.000 tilskuere, skriver FCK på deres egen hjemmeside.

- Vi afvikler derfor vores kampe som planlagt, men uden tilskuere. Det berører indtil videre vores planlagte kampe i marts hjemme mod AC Horsens, Istanbul Basaksehir og Randers FC samt udekampen mod Lyngby. Vi har p.t. ikke informationer om restriktioner til udekampen mod Istanbul Basaksehir.

Divisionsforeningen: Kampene spilles

Fra Divisionsforeningen lyder det, at kampene skal spilles.

- Vi dropper ikke kampene, siger media manager Lene Ugilt til TV2.

