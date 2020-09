FCK og Wilczek på randen af ydmygelse i vildt drama

ODENSE (Ekstra Bladet): Det endte som et vanvittigt drama. Det startede som en regulær ydmygelse af FCK, og Ståle Solbakken spruttede heftigt og brugte ord som ’pinligt’ i pausen.

Københavnerne var helt væk og kunne have været bagud med det dobbelte af 0-3 ved pausen, og så fik de alligevel takket være to debutant-scoringer af Kamil Wilczek, manden bag det mest forbløffende klubskifte længe, bragt sig tilbage i en forrygende sæsonåbner i Odense.

Det er immervæk ikke hver dag, man ser FCK’s målmand præstere den ene pragtredning efter den anden – og så er københavnerne alligevel bagud med tre ved pausen!

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men det var i dén grad tilfældet, da Ståle Solbakkens bovlamme tropper med en helt ny polsk specialist ombord blev spillet på røv og albuer ud af Odense Stadion. Fynboerne har ligesom københavnerne ikke leveret stort i testopgør til denne corona-sæson, men tak skæbne, hvor de stribede sprudlede i deres nye trøjer denne forblæste søndag aften i den fynske hovedstad.

Mads Frøkjær fortsætter, hvor han slap i sidste sæson. Knægten spiller med det stort overblik – og jævnligt også på randen af risiko – og han leverede sin første assist, da nyindkøbet Emmanuel Sabbi sendte kuglen diagonalt dybt ned i venstre til Jørgen Skjelvik, der fandt Frøkjær, som lagde bolden bagud til Jens Jakob Thomasens kælne højrefod og bum!

Jens Jakob Thomasen sendte kuglen utageligt op i krogen uden chance for Kalle Johnsson. 1-0 til fynboerne – og det skulle hurtigt blive værre set fra FCK’s synspunkt, hvor Ståle Solbakken naturligt nok forsøget at råbe spillet frem ad banen.

Det blev 2-0 i det 17. minut, da Mads Frøkjær let rundede en underligt rusten Zeca og spillede Issam Jebali i dybden. Tuneseren scorede fladt til 2-0, og der var fynboer, der ikke umiddelbart jublede – fordi de vantro kneb sig i armene…

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kalle Johnsson reddede, da Emmanuel Sabbi i kontra nåede helt frem til afslutning fra FCK-feltets yderste kant, og svenskeren parerede med kroppen til hjørne. Amerikaneren var også tæt på med et hovedstød, da han vandt en luftduel med Jens Stage, og den svenske keeper igen måtte opfinde et stille mirakel i buret.

OB’erne vil kunne huske, at de på samme tidspunkt i sæsonen sidste år – i juli 2019 – førte 2-0 og tabte 2-3 til netop FCK, så lettelsen var nærmest til at skære ud i papmache, da Mads Frøkjær i overtiden nærmest tjattede en bold spidst til Jørgen Skjelvik, der fladt fandt Issam Jebali og scorede til 3-0.

Ståle Solbakken skiftede tre mand i pausen, og FCK’erne var længe om at få afsluttet evalueringen af de første 45 minutter ude i katakomberne.

Ståle Solbakken lagde ikke fingrene imellem i TV3’s pauseinterview:

’En skam for FCK, pinligt for klubben og for fans. Flere spillere går en usikker fremtid i møde, hvis det her fortsætter!’

Tak for pausete!

Løjerne fortsatte efter en første halvleg, hvor FCK rent faktisk havde bolden to tredjedele af tiden! Den blev behandlet med større omtanke, da Pierre Bengtsson et kvarter inde i anden omgang fornemt smækkede bolden ind i rummet mellem Jeppe Tverskov og Jørgen Skjelvik, og det burde være kendt stof, at det er namnam for Kamil Wilczek.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Polakken svigtede da heller ikke og headede efter en time FCK på 1-3 med ret til fornyet håb i en halvleg, hvor OB skiftede Opondo og Sabbi ud med muskelmænd som Aron Trandarson og Marco Lund.

Og den omskolede Brøndby-mand var først lige begyndt. Ni minutter senere endte et langt indkast efter en del ping og pong og en uheldig Tverskov tå hos Kamil Wilczek, der nærmest liggende bankede reduceringen ind.

Kort efter i denne vanvittige kamp var Issam Jebali igen på spil i den anden ende, men hans sidste afslutning ramte en medspiller i ryggen.

Og der var stadig små 20 minutter retur…

FCK pressede. OB havde chancen i de mange omstillinger, der naturligt opstod. Men der skete ikke andet, end at Mads Frøkjær blev skiftet ud, netop som overtiden var gået i gang.

