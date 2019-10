FCK-ollaps: Langt under standard

Stig Tøfting ser en del faresignaler for FCK, der skal bide tænderne sammen for ikke at falde for langt efter FCM i guldkampen

Det gik, som Stig Tøfting prædikede, da søndagens New Firm løb af stablen.

En højintens kamp med masser af mål, en udvisning og med Brøndby som sejrherre.

- Og på trods af en overraskende startplads til Nicklas Bendtner så fik han heller ikke sat sit præg på kampen overhovedet, tilføjer Ekstra Bladets fodboldekspert.

Læs Stig Tøftings klumme om derbyet her.

Se også: Historisk derby: FCK og Brøndby famler!

Selv om Stig Tøfting havde forudset sejren til Brøndby, så er der nogle nye faresignaler i FCK-præstationen, som Ståle Solbakken er nødt til at tage hånd om, hvis ikke FC Midtjylland skal stikke af i toppen af Superligaen efter landsholdspausen.

- Det er jo ikke fordi, FCK blev spillet ud af brættet. Jeg stod med følelsen af, at Brøndby stod for lavt i anden halvleg, hvilket gav FCK chancen for at komme tilbage. I hvert fald indtil Falk blev smidt ud efter 65 minutter.

Rasmus Falk får marchordre. Foto: Lars Poulsen

- Men hvis jeg havde FCK-briller på, ville jeg være bekymret over, at de ikke kan score mål. Jeg talte tre-fire chancer til Michael Santos, men det var jo ikke fordi, FCK kreerede alverden. Faktum er, at de fik hjælp af et selvmål igen, ligesom de gjorde i Malmø.

- FCK har kun vundet to af de sidste ni kampe i alle turneringer. De har kun scoret ni mål i de kampe. Det er langt under den standard, vi er vant til at se fra FCK, så på den led er der da tale om en krise, selv om de stadig har fat i FCM, er videre i pokalen og er kommet godt fra land i Europa League, siger Stig Tøfting.

FC Krise: Rødt kort og tæv i Brøndby

Ekstra Bladets fodboldekspert er ikke blind for, at skaderne til Dame N'Doye og Jonas Wind har handicappet FCK voldsomt, men der er flere aspekter i FCK'ernes spillestil som halter netop nu.

- Ståle Solbakken vil gerne over kanterne i sin 4-4-2. Jeg går ud fra, han havde taget Bendtner i startopstillingen for det samme, men han fik vel ikke et eneste ordentligt indlæg at arbejde med. Der kommer bare ingen kvalitetsindlæg fra backsene, og det er et kæmpe problem.

Det kører slet ikke for Viktor Fischer denne sæson. Foto: Lars Poulsen

- Når Falk og Fischer slet ikke rammer niveau, så har FCK balladen. Nu har jeg været meget efter Viktor Fischer, og han har ikke scoret i 15 Superliga-kampe i streg. Men han mangler altså også nogen at lege med. Ryk dog Falk ind på den centrale midtbane i Superligaen og giv noget kreativitet og samspil med Fischer, foreslår Stig Tøfting, der pointerer, at han ikke vil gøre Viktor Fischer til syndebuk for FCK's offensive krise.

Ekstra Bladets sportschef er heller ikke imponeret over Viktor Fischer:

Se også: For faen Fischer: Munden løber mere end fødderne!

Søndagen i FCK-land bød i øvrigt også på en Ståle-klassiker, da den norske manager skød med skarpt mod to af sine egne, Victor Nelsson og Jens Stage, som Solbakken langt fra var imponeret over:

Se også: Ståle langer ud: Stupide fejl af Nelsson og Stage

De udtalelser bringer dog ikke Stig Tøftings pis i kog.

- Han siger da bare det, som alle vi andre kan se! Det har han gjort før, så det kommer ikke bag på mig, og det forarger mig slet ikke. Det er to spillere, som han har stor tillid til, og som han selv har hentet ind til startopstillingen.

- Det havde været noget andet, hvis Ståle havde pillet en perifirispiller helt fra hinanden efter en fejl. Det er der jo ikke tale om her.

Victor Nelsson havde nok at se til i derbyet. Foto: Jens Dresling

Mens folk med FCK-tilhørsforhold nok er bekymrede over formkurven, så godter man sig naturligvis over det skrantende FCK-hold på Herning-Ikast-egnen.

Emiliano Marcondes udtalte søndag aften dejligt bramfrit, at FCM er et bedre mandskab end FCK, og at midtjyderne burde have haft et endnu større hul til konkurrenterne.

Læs Marcondes' udtalelse her.

Se også: Målforbandelse brudt: - Det har siddet i baghovedet

Den udtalelse kan Stig Tøfting godt lide, og han mener, den kommende Superliga-periode bliver essentiel for FCK i forhold til at hænge på FCM-toget.

- FCK stirrer ind i et tætpakket program med Superliga, Europa og pokal. FCM har jo af gode grunde kun Superligaen at koncentrere sig om...

- Jeg synes, Marcondes' udtalelse er god lir, og FCK er da presset til ikke at tabe, når man besøger Herning 10. november. I forhold til FC Midtjylland så synes jeg, de rejste sig i Silkeborg oven på rædselsugen med nederlag til Fremad Amager og OB, siger Stig Tøfting.

- Mukhtar skulle være solgt for 70 millioner kroner

På landshold med Højbjerg og Sisto: Nu læser han til lærer

Se også: Bendtner erkender: Vi skal tilbage til FCK-vejen

Såret af egne på Brøndby Stadion: - Komplet idiotisk