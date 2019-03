FCK-palaver undrer Tøffe: - Det er ved at være en parodi

Stig Tøfting kalder det ukollegialt, at Viktor Fischer ville snuppe et straffespark fra Robert Skov i kampen mod Vejle. - Hvor irriterende er det ikke for ham, når han står og forsøger at gøre sig klar, siger Ekstra Bladets fodboldkommentator

Robert Skovs mindste problem ved et straffespark er efterhånden at sparke bolden i mål!

Superliga-topscoreren måtte søndag eftermiddag endnu en gang se en holdkammerat forsøge at snuppe et straffespark fra ham i Parken.

Viktor Fischer havde lagt bolden til rette på pletten, da holdkammerater, publikummet i Parken og manager Ståle Solbakken fik fortalt ham, at det altså er Robert Skovs job.

Skov sparker stensikkert bolden ind til 2-0. Foto: Lars Poulsen.

Skov scorede naturligvis, men straffesparkspalaveren stjal billedet i førerholdets 2-0-sejr over Vejle.

- Det er ved at være en parodi efterhånden, og jeg kan ikke forstå, hvorfor helvede de bliver ved med det.

- Solbakken har meget klart meldt ud på tv og helt sikkert også i omklædningsrummet, at Skov er straffesparksskytten. Det må da være gået op for folk, siger Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting.

I forårspremieren mod OB var det Pieros Sotiriou, der forsøgte at tage Skovs straffespark, søndag var det så Viktor Fischers tur.

Tøfting forstår godt, at det vil betyde meget for de to at komme på måltavlen, men han kalder det ukollegialt på den måde at forsøge ’at stjæle’ et straffespark:

- Jeg ved ikke, om man kan bruge ordet synd, men hvad tænker Skov ikke om det her. Det er ikke fremmende for nogen, at en holdkammerat tager den bold, som man selv skal sparke ind.

- Hvor irriterende er det ikke for ham, når han står og forsøger at gøre sig klar. I min verden er det ukollegialt, siger Stig Tøfting, der roser rolige Robert Skov for igen at holde hovedet koldt i en underlig situation.

Straffesparksbøvl i FCK 6. spillerunde: AGF-FCK 1-1 Viktor Fischer ville ikke sparke, da FCK i 8. minut fik straffespark mod AGF. I stedet overlod han ansvaret til Kenan Kodro, der brændte. - Der findes ingen undskyldninger for ikke at tage straffesparket, sagde Ståle Solbakken, og Fischer gav ham ret: - Jeg skulle have sparket. 21. spillerunde: FCK-OB 6-1 Pieros Sotiriou mente, at han skulle sparke, da FCK i forårspremieren mod OB fik straffespark ved stillingen 5-1. Men Skov fik fravristet ham bolden og fik sit hattrick. Solbakken nedtonede episoden. Han kaldte det kulturelt clash og forklarede det med ’Sotirious brændende ønske om at score’. 24. spillerunde: FCK-Vejle 2-0 Viktor Fischer lagde bolden til rette på pletten, men luskede uden for feltet, da Solbakken fra bænken fik fortalt ham, at det var en opgave for Skov. Topscoreren scorede sikkert, og Fischer accepterede 'kaldet': - Det er helt fair, at Robert sparker. Han er bombesikker og har en topsparketeknik. Vis mere Luk

Han satte bolden stensikkert i nettet mod Vejle og kom dermed op på 22 Superliga-scoringer i denne sæson.

Spillemæssigt har han ikke været oppe og ringe i dette forår, men sparketeknikken er ikke ramt af forårsforkølelse, og han virker ikke som en mand, der kan brænde et straffespark.

Han er det klare førstevalg, og så må Pieros Sotiriou og Viktor Fischer ellers slås om at være nummer to, som manager FCK-manager Ståle Solbakken formulerede det efter pligtsejren.

Begge har tidligere været straffesparkskytter i FCK, og det var faktisk anden gang i denne sæson, at Fischer var hovedperson i en underlig straffeparkssituation.

- Han ville ikke sparke mod AGF, og nu vil han så sparke i stedet for Skov. ’Hvad sker der, Viktor!?’ tænker jeg, siger Stig Tøfting, inden han kommer med en lille tilståelse.

Da Danmark i 1999 slog Wales 2-0 i en EM-kvalifikationskamp på Anfield, tog han i sidste minut et straffespark, som Peter Schmeichel ellers mente, at han burde sparke.

- Han havde langt derop … men hvis jeg havde brændt den der, havde han slået mig ihjel. Og det fortalte han mig også i omklædningsrummet.

