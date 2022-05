FCK-profil håner Erik Sviatchenko

Der blev uddelt masser af kys, krammere og highfives i FCK-lejren efter 2-0-sejren over Randers FC, som reelt sikrer hovedstadsklubben mesterskabet.

Men der blev også uddelt en kraftig stikpille.

Den sender FC København-stjernen Denis Vavro afsted i retning mod FC Midtjyllands Erik Sviatchenko. Det gør han i et interview med B.T.

Den slovakiske forsvarsspiller mener, at Erik Sviatchenko taler for meget med munden og alt for lidt med de fødder, der kan være med til at afgøre kampene til FC Midtjyllands fordel.

Sejr i Randers sender FCK snublende tæt på guld

- Da jeg kom her, hørte jeg Erik Sviatchenko sige, at han er den bedste spiller i Superligaen. Lad mig sige det direkte til ham, du har aldrig været den bedste Superliga-spiller. I min tid her har du aldrig vundet noget. Kun pokalen, siger Denis Vavro til B.T. og tilføjer:

- Jeg ser ham aldrig på banen, han har kun spillet 14 kampe eller sådan, og i vores kampe har jeg slet ikke set ham. Og har han scoret? Nej. Han taler kun.

- Jeg har spillet i Superligaen i to og et halvt år, og jeg har vundet to mesterskaber. Han har vundet et. Det er forskellen på ham og mig.

Denis Vavro afslører desuden over for B.T., at han mener, at Henrik Dalsgaard er den bedste spiller i hele Superligaen...

