FCK-profil overrasker: Gider ikke se Superliga

Vil man i FCK-lejren hente en indgående analyse af søndagens modstander i topopgøret i Parken, skal man ikke gå til Victor Nelsson.

- Næh, jeg ser ikke deres kampe. Jeg kan godt lide at hænge ud med min kæreste i stedet for at se fodbold, når jeg har fri, siger den 20-årige stopper.

I den sammenhæng er det kun toppen af lagkagen, der trækker.

- Jeg ser da noget Champions League, men jeg gider ikke se Midtjylland eller andre superligahold. Det gider jeg ikke bruge min tid på, melder han uden at fortrække en mine.

Victor Nelsson elsker de store kampe, men superliga-tv gider han altså ikke. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Til gengæld opfyldes han af fodboldglæde, når han selv går på banen. Og ikke mindst i de store kampe, som han i disse dage er involveret i, først torsdag aften mod FC Lugano og siden søndag mod FC Midtjylland.

- Det er fedt med de store kampe, lyder det – nu med mere liv i øjnene.

- Det er en af grundene til, at jeg skiftede til FCK. Det var især for de europæiske kampe. Det var fedt at spille en gruppekamp i Europa.

- Jeg har før prøvet at spille i den store ramme med mange mennesker, men det VAR noget specielt torsdag aften. Der var en helt særlig stemning. Det tænder enhver fodboldspiller og giver lige nogle procent ekstra.

- Vi fik den første sejr der, og så må vi se, om vi ikke kan tage en til. Vi har vores fantastiske fans bag os, og det er selvfølgelig en vigtig kamp. Det er jo nok dem, vi kommer til at konkurrere om mesterskabet med, mener Victor Nelsson.

- Vi går ind med det mindset, at vi skal vinde den, specielt på hjemmebane. Jeg ved, det bliver svært, for de har et godt hold, men nu må vi se, om der er et eller fire eller syv points forskel bagefter.

Den unge forsvarer har fået mange roser fra manager Ståle Solbakken, og lige nu ser han ud til at være hans foretrukne valg i en duo med Sotirios Papagiannopoulos. Men heller ikke konkurrencesituationen med ham og Andreas Bjelland kan trække mange ord ud af den tidligere FC Nordsjælland-spiller.

- Jeg synes, det er både fedt og sundt med den konkurrence. De elleve bedste spiller. De to bedste stoppere spiller. Det er Ståles valg, så det tænker jeg ikke nærmere over.

