FCK-profil skælder Tøfting ud

Stig Tøfting var i sin klumme i Ekstra Bladet søndag ude med riven efter Jess Thorup.

- Det er simpelthen ikke godt nok, hvad FC København har leveret pointmæssigt.

Og:

- Projektet under Jess Thorup virker ekstremt skrøbeligt

Og:

Så er min påstand, at hvis københavnerne taber i Aalborg, og dermed ligger efter AaB i tabellen, så risikerer Jess Thorup at få en fyreseddel i adventsgave.

De linjer har tydeligvis vakt opstandelse i FC København, for søndag aften efter 3-1-sejren over AaB, stillede en svært trodsig Lukas Lerager sig op foran TV3's mikrofon og gav igen.

Han ville ikke svare på spørgsmål. Kun give Tøfting igen.

Så det gjorde han i utvetydige vendinger.

- Jeg synes, det er usagligt at han mener, at hvis vi taber, at så vil Jess skulle frygte for sit job. Det er helt latterligt, kom det.

- Han skal kigge med nogle ordentlige briller. Det er det eneste, jeg har at sige.

TV-stationens reporter, Jon Pagh, forsøgte med et spørgsmål, men så var Lerager væk.

Så blev der klippet til studiet, hvor vært Signe Vadgaard stod med Tøfting og Kenneth Emil Petersen. Var Vadgaard og KEP i tvivl om, hvordan de skulle forholde sig, var Tøfting ét stort smil.

- Fact er, at hvis man er FCK-træner og går på vinterpause med snit på 1,76 – hvis de havde tabt i dag – så er der før andre trænere, der har været til diskussion her, replicerede Tøfting.

- Det er dejligt at høre en spiller, der bakker sin træner op, sagde han.