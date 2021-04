FCK-profil: Skulle undgå at gå med på AGF-lege

FC København og AGF har efterhånden fået sig en tradition med at blive til nogle store dramaer.

Den seneste af slagsen blev til en 2-1-sejr til FCK'erne i en kamp, hvor spillerne på begge mandskaber virkede meget tændte.

For Jonas Wind var det et opgør, som man kunne forvente.

Det fortæller han i et interview med TV3+.

- Vi ved, at det bliver nogle kampe mod AGF med en masse intensitet. Vi stod godt imod og spillede fin fodbold til tider og lavede også nogle flotte mål. Det var en hektisk kamp, men jeg synes, at vi vinder fortjent.

I det hele taget kunne han godt se, at det var en ond kamp, hvor han selv gjorde sit for ikke at lade sig rive med.

- Sådan er det. Vi ved, at AGF vil bygge en stemning op. Det er mere at prøve at lade være med at gå med på de 'lege', og jeg synes egentlig vi klarer det meget godt. Til sidst løber det lidt væk for begge hold og en masse situationer, siger han og fortsætter:

- Jeg prøvede bare at tage det stille og roligt. Jeg skulle ikke have karantæne i næste kamp, så jeg er en glad mand, lyder det fra målscoreren til 1-0.