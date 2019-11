FCK-profiler i heftig diskussion: - Den må de selv løse

FC København blev udspillet. På kryds og tværs.

De danske mestre var heldige med ’kun’ at tabe 1-4 til FC Midtjylland i topbraget søndag aften, og det passede bestemt ikke de københavnske spillere at blive flået af de midtjyske ulve.

Frustrationerne var til at få øje på blandt FCK’erne, og de offensive profiler Viktor Fischer og Michael Santos endte i en hidsig diskussion.

Fischer driblede i stedet for at spille Santos, og det var den uruguayanske angriber bestemt ikke tilfreds med. Han slog demonstrativt ud med armene, og det er ikke første gang, at der har været kurrer på tråden mellem de to.

Det kørte ikke for Viktor Fischer i Herning, hvor han endte i diskussion med holdkammeraten Michael Santos. Foto: Jens Dresling

I 3-0-sejren over SønderjyskE i starten af november var der også et par situationer, hvor Santos var synligt utilfreds med, at Fischer ikke afleverede.

Ifølge Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, er den interne splid dog ikke en sag for manager Ståle Solbakken:

- Sådan noget skal spillerne kunne klare selv. Det er ikke et trænerproblem.

- Der vil gå for meget rundkredspædagogik i den, hvis en træner skulle sætte spillerne på plads, hver gang de mundhuggedes. Den må de selv løse.

Michael Santos havde det som sine holdkammerater svært i Herning. I denne situationen må FCK'eren se Erik Sviatchenko være først på bolden. Foto: Jens Dresling

’Tøffe’ kunne også finde på at slå ud med armene, hvis AGF var bagud, og Martin Jørgensen ikke lige spillede ham.

Den slags er er ifølge Ekstra Bladets fodboldkommentator helt normalt, når det ikke lige kører. Men han ser også diskussionen mellem Santos og Fischer som et tegn på, at det ikke kører for sidstnævnte for tiden:

- Fischer slås for at få sit spil til at fungere, så når han ender i en diskussion med en holdkammerat, handler det også om hans egne frustrationer over sig selv.

- Når den slags sker i FC København, trækker det overskrifter. Var det sket for nogle Esbjerg-spillere, havde det ikke fyldt en millimeter.

FC Midtjyllands storsejr trak også overskrifter, og det var velfortjent. Midtjyderne leverede sæsonens hidtil bedste præstation i Superligaen og var guldrivalen overlegen på alle parametre.

- Jeg havde ikke forventet, at de ville spille dem ud af banen og være så overlegne både fysisk og spillemæssigt.

- Jeg har ikke været vanvittigt begejstret for FCM’s offensive spil i denne sæson, men jeg skal love for, at de fik gang i den. For første gang kørte det virkelig, og det var det perfekte tidspunkt, siger Stig Tøfting, der i sin søndagsklumme i Ekstra Bladet havde skrevet ’Ren Cirkus Benneweis’ om FCM-angrebet.

De midtjyske spillere fejrer deres sidste scoring i 4-1-sejren over FCK. Den stod Erik Sviatchenko for. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

På MCH Arena leverede Sory Kaba & co. en stor forestilling og lod københavnerne om klovnerierne.

- Midtjylland kom ud med en indstilling om at sætte sig på kampen og spillede fysisk og aggressivt. FCK troede, at de kunne køre den vanlige FCK-stil, men det blev for letvægteragtigt, siger Stig Tøfting, der undrer sig over, at Ståle Solbakken brugte 17-årige Mohamed Daramy fra start i topbraget:

- Jeg ved godt, at han har haft gode indhop, men jeg synes ikke, at han over en hel kamp har leveret endnu, og det skete heller ikke i Herning.

Før topkampen havde Stig Tøfting FC Midtjylland som smalle favoritter til guldet, og den favoritværdighed er der lagt yderligere procenter på efter opvisningen.

FCK er 16 runder inde i turneringen syv point efter de midtjyske rivaler og har kun tre point ned til Brøndby, der efter sejren over Esbjerg nu har vundet fem Superliga-kampe på stribe.

Hvad vil vi, udover braget mellem FCM og FCK, huske 16. spillerunde for?

Dansk stjerne forvandlet: - Hele mit liv har ændret sig

Skandaløse scener i Tyskland: Mejer træner ned og starter kaos

Se også: Marseille-fans smadrer ruder i Lyon-bus

Superligaen Indefra: Tidligere stjerne går agent-vejen

- Hvis ikke du bliver opereret, dør du