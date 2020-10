FCK rejste sig efter blamage

Jonas Wind scorede to gange, da den kriseramte københavnske storklub fortjent slog FC Nordsjælland 3-2 i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København Winder igen.

Jonas Wind sparkede søndag aften den kriseramte storklub et par pladser længere op i Superliga-tabellen, da københavnerne i fjerde forsøg hentede sæsonens første sejr.

Den 21-årige landsholdsangriber scorede til både 2-1 og 3-2, da FC København i en underholdende kamp fortjent slog FC Nordsjælland.

Sejrscifrene endte med 3-2, men FCK havde chancer til en større sejr, og der var endelig lidt at glæde sig over for manager Ståle Solbakken.

Offensivt var det bedre end længe, men defensiven er stadig lige så utæt som en rådden pram, og der er nok at arbejde med for nordmanden i landsholdspausen.

Kampen var kun lige sat i gang, da et par FCK-fans på den næsten tomme C-tribune startede aftenens første sang.

'Det er kun sejr, der tæller', brølede de. Sådan er det altid i Parken. Det er kun sejr, der tæller, og søndag aften mere end nogensinde.

FCK startede som et hold, der hørte efter.

De blæste til angreb, og efter kun to minutters spil var den tidligere FCN'er Victor Nelsson tæt på at dirigere Viktor Fischers frisparksindlæg i nettet.

Men Peter Vindahl Jensen var vågen og diskede op med en flot parade.

Peter Vindahl redder flot for FC Nordsjælland. Foto: Lars Poulsen

Nogle minutter senere kunne FCN-keeperen dog intet stille op. Nicolai Boilesen både startede og afsluttede et godt FCK-angreb og bragte hjemmeholdet foran.

Fischer lagde bolden til rette for den blonde back, og hans afslutning fik Jacob Steen Christensen rettet af. Vindahl var prisgivet i målet, og FCK'ere både på og uden for banen kunne fejre en tiltrængt scoring.

Trafikken var ensrettet i kampens indledning. FC Nordsjælland fik slet ikke kombinationerne til at rulle, men fik alligevel udlignet i 17. minut på deres første mulighed.

Mohammed Diomande smuttede ind bag Victor Nelsson og dirigerede elegant Magnus Kofods indlæg over 'Kalle' Johnsson. Så var der igen stille i Parken …

Pep Biel fik midt i halvlegen en god mulighed på kanten af feltet, men hans forsøg kyssede stolpen, og kort efter headede en helt fri Kamil Wilczek på overliggeren.

Det trak op til en FCK-scoring, og den faldt efter en halv times spil.

Mohamed Daramy fik alt for meget plads på kanten, og hans flade indlæg sendte Jonas Wind sikkert ind bag Vindahl.

Wind var tæt på at heade FCK på 3-1 efter endnu en god Boilesen-aktion, og Daramy sparkede snert forbi efter et godt gennembrud.

De velspillende københavnerne burde have gået til pause med en komfortabel føring, men måtte nøjes med 2-1.

Et par minutter inde i anden halvleg var der balance på måltavlen, da Mads Dyhr Thychosen sendte et indlæg lige ind i panden på back-kollega Martin Frese.

To chancer, to mål - og 2-2 i Parken.

FC Nordsjælland jubler efter udligningen. Foto: Lars Poulsen

FCK var dog hurtigt tilbage i førerædet, da Viktor Fischer tiltvang sig et straffespark efter en duel med Magnus Kofod.

Dommer Morten Krogh vinkede i første omgang afværgende, men efter at have konsulteret VAR pegede han på pletten.

Jonas Wind var sikkerheden selv og kunne smile bredt efter sin anden scoring.

Victor Nelsson troede, at han med små tyve minutter igen havde afgjort kampen med en hovedstødsscoring, men VAR kom endnu en gang i aktion, og scoringen blev annulleret for offside.

Det slog dog ikke FCK ud af kurs.

De forsatte dominansen og var i slutfasen langt tættere en 4-2-scoring end FC Nordsjælland en udligning.

Med sejren halede FCK et par point ind på FC Midtjyllands forsvarende mestre. De er tre point efter midtjyderne, mens de er otte efter førende Brøndby.

