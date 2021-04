FCK-rigmandens store plan: Flere penge i spil

Det er almindelig sund fornuft at investere i spillertruppen, hvis det kan verificeres, at det giver flere point, lyder det fra Lars Seier

Coronakrisen ramte Parken Sport & Entertainment hårdt, men det er ikke ensbetydende med, at medejer Lars Seier ikke vil investere i spillertruppen.

- Der kan være et rationelt argument for at gøre holdet betydeligt stærkere, også ved at bruge flere penge på det, fordi det samlet set kan give flere penge i en positiv cyklus.

- Det er klart, hvis de kommer og siger, at 'vi skal have Messi', så bliver vi nødt til at sige, at det har vi ikke råd til, fortæller Lars Seier, der i sin tid i FC København dog aldrig har oplevet, at bestyrelsen har sagt nej til ønsker fra stabens side.

- Kunne du personligt finde på at bruge penge på at forbedre truppen?

- Ja, altså for så vidt jeg køber ind i regnestykket, at den, der bruger flest penge, vinder flest point og vinder flest pokaler og har størst chance for at komme i Europa.

- Nu er det ikke mig, der beslutter alene, for der er andre storaktionærer, og de kan have andre holdninger, men hvis det her kan verificeres, at vi med meget stor sandsynlighed kommer en ekstra gang i Europa, så er det jo almindelig sund fornuft at bruge flere penge på spillertruppen, fortæller Seier, der ligger inde med 22,55 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment.

Storaktionæren arbejder så godt som alle årets 365 dage, dog sjældent fra tidlig morgen til sen aften. Prædikatet 'rastløs' har han hørt om sig selv før. Foto: Tariq Mikkel Khan

Glad for klubbens talentarbejde

Den 58-årige storaktionær er generelt begejstret for de ting, der rører sig i og omkring truppen i øjeblikket.

- Vi har en trup, der er meget bedre motiveret, og så kommer vi selvfølgelig også til over nogle vinduer at skifte nogle folk ud og tage nogle nye folk ind, lyder det fra Seier, der dog også slår fast, at han er enormt interesseret i klubbens talentarbejde.

- Det synes jeg, at vi gør rigtig godt. Vi har nogle fantastiske talenter, der allerede har spillet sig ind på holdet, og vi har nogle fantastiske folk lige under, der ligger og bobler.

Da Lars Seier købte sig ind i Parken Sport & Entertainment i marts 2019, fremhævede han FC Porto som inspiration for FC København.

Og også når det kommer til talentarbejdet kigger han i portugisernes retning.

- Talentarbejdet noget, jeg i en høj grad vil anbefale, at vi kommer til at fokusere endnu mere på. Dels er det det helt rigtige for at holde DNA’et, som alle taler om. Dels er det det helt rigtige for at kunne få nogle virkelig dygtige mennesker ind på holdet.

- Og dels er det det rigtige økonomisk, at vi har den her produktionsmaskine, hvor vi har fornøjelsen af nogle dygtige folk i to-tre år, og så skal de videre til større, men vi får en pose penge tilbage, som gør, at vi kan arbejde igen med at videreudvikle de nye talenter.

