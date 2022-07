FCK sendt til tælling: Er det et mesterhold værdigt?

FC København har stadig kun tre point i banken efter et bekymrende nederlag til Viborg FF, der ikke virkede trætte oven på en hård midtugekamp i Europa. Der skal til at ske ændringer på træningsbanen på Frederiksberg

Av.

Tre runder inde i Superliga-sæsonen spiller FC København ikke fodbold, der er et mesterhold værdigt.

Med en 4-2-sejr tog Viborg fuldstændig fusen på en flok løver, som ikke kendte deres egen besøgelsestid i det jyske.

Der er grund til bekymring rundt om bordene i ledelseslokalerne i FCK.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Gæsternes kamp nummer tusind i Superligaen startede ellers med tusind kilometer i timen, og det var deres egen skyld.

Viborg var statister de første 25 minutter. På en dødbold fandt Pep Biel Viktor Claesson, der med en forkølet afslutning med panden fik Lukas Lund Pedersen til at se ganske uheldig ud.

Og så skal jeg ellers love for, at det udtryk ændrede sig drastisk.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Annonce:

En taktisk justering fra Viborg-bænken satte Nicolai Boilesen helt ud af opspillet. Det blev dyre minutter for københavnerne, og Jess Thorup, der modløst plantede sine hænder i siden, må godt nok bekymre sig over, at det ikke krævede mere. Er det et mesterhold, der har holdt på mange af profilerne, værdigt?

Christian Sørensen viste igen, hvorfor han er et hot navn i de her dage, og jeg spørger endnu engang mig selv - med al respekt for de grønne - hvorfor han "kun" er Viborg-spiller. Det bliver farligt, hver gang den 29-årige venstre back er på kuglen.

Han kom på tavlen, og han trak et straffespark, efter at unge Isak Johannesson kom for sent i feltet. Havde det ikke været for en vaks reaktion af Clint Leemans, da han scorede på returen fra Karl-Johan Johnsson, havde "Kalle" vist sine chefer, at Kamil Grabaras skade blot er en parentes, de ikke skal bekymre sig. Slet ikke på transfermarkedet.

Men skæbnen ville det anderledes.

En 1-0-føring blev forvandlet til, at 11 tamme løver var nede med 1-2 ved pausefløjtet. Det var resultatet af et velfungerende Viborg-kollektiv, der bed fra sig, krydret med en skarp Clint Leemans.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Annonce:

Op til slaget var det hele imidlertid vendt på hovedet. For en stund befandt vi os i en omvendt verden. FCK har haft en træningsuge uden afbrydelser. Viborg derimod har haft europæiske lektier for.

Torsdagens avancement og 90 minutter mod Sudova i Conference League-kvalen burde være til at få øje på i benene. Men næ. Ikke helt.

Det er altså nye tider! Som et hold, der notorisk er kendt for at repræsentere Danmark i det store udland, har den sportslige ledelse i FC København ofte talt om et presset kampprogram. Men uden en midtugekamp op til tredje runde var serveretten serveret.

Udover tre point havde de alt at tabe mod Viborg, når man medregner den pinlige omgang i Parken i sæsonåbneren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

- Det er kun sejren, der tæller, lød det fra det tætpakkede udebaneafsnit, da de 22 aktører atter kom på græs. Måske også et kald på en angriber?

Jess Thorup råder over en hel del af den slags i sin dyre trup, men han spiller bare ikke med dem.

Annonce:

Da Justin Lonwijk gjorde det til 3-1 efter et helt-efter-bogen-kontrangreb, reagerede chefen ved at foretage to en-til-en-udskiftninger med de to backs, før Khouma Babacar kom ind.

Kevin Diks og Pep Biel var med til at redde lidt af æren, indtil velspillende Christian Sørensen lukkede og slukkede til 4-2.

Tilbage står de danske mestre blot med tre point efter tre kampe, og sidste sæsons oprykkere har noget X-faktor, som er beundringsværdigt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: FCK’s store transferplan: Jagter tre stjerner