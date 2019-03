FCK smed point i fantastisk målshow

FARUM (Ekstra Bladet): Skov og Skov gjorde det igen.

Superligaens to farligste folk scorede hver en gang, da FC Nordsjælland og FC København spillede 2-2 i en medrivende affære i Farum.

Teenageren Andreas Skov Olsen tangerede Peter Møllers rekord som mest scorende teenager i Superligaen, da han midt i 2. halvleg bragte hjemmeholdet foran.

Det var FCN-angriberens 18. sæsonscoring, og han lignede en matchvinder – lige indtil en anden Skov slog til.

Superliga-topscorer Robert Skov udlignede med ti minutter igen efter et stort klumpspil og skaffede dermed københavnerne et enkelt point.

Det skal de ikke være utilfredse med, for især efter pausen var FC Nordsjælland toneangivende, men som flere gange før i dette forår formåede de ikke at holde fast i føringen.

Viktor Fischer fik opgørets første chance, da Mads Valentin Pedersen smed bolden væk midt på banen og gav FCK-angriberen en friløber.

FCN-backen tog dog et imponerende tilbageløb og fik med en glidende tackling gjort skaden god igen.

Mads Valentin Pedersen kom på tværs i sidste øjeblik. Foto: Lars Poulsen

Fischer, der spillede helt fremme, stod dog fadder til næste mulighed, da han i 9. minut vippede bolden ind i FCN-feltet. Her kom Robert Mudrazija først, men headede over.

Kroaten fik noget uventet debut i Farum. Han skulle være startet på bænken, men Rasmus Falk kunne ikke gennemføre opvarmningen, og det betød en startplads til Mudrazija.

FCK havde de største muligheder i kampens indledning, og et frispark fra Robert Skov kyssede overliggeren efter et lille kvarters spil.

I den anden ende fik en anden Skov, FCN-topscorer Andreas Skov Olsen, en gigantisk mulighed kort efter, men flugtede i fri position over Jesse Joronens mål.

Det blev startskuddet til en god periode for hjemmeholdet.

Andreas Skov Olsen var tæt på at tiltvinge sig et straffespark efter en duel med Guillermo Varela, og Joronen måtte ud i fuld længde for at klare Mikkel Rygaards lumske langskud.

Tempoet var højt, og chancer var der flere af i begge ender i de følgende minutter. Viktor Fischer sparkede over for FCK, og Godsway Donyoh lige på Joronen for FCN.

Nordsjællænderne havde bolden mest, men blev som så ofte før straffet i forbindelse med et hjørnespark.

Dame N’Doye fremtvang det og fik lov at stå helt umarkeret, da Fischer sendte det ind i feltet.

FCK-angriberens hovedstød var ikke så yderligt placeret, men Nicolai Larsen fik kun en hånd på, og så kunne FCK gå til pause med en 1-0-føring.

Dame N'Doye bragte københavnerne i Front. Foto: Lars Poulsen

Det var Dame N’Doyes 73. Superliga-scoring og dermed blev han den mest scorende udlænding i Superligaen.

Udlændinge med flest Superliga-mål 1. Dame N’Doye (Senegal) 73 mål 2. Todi Jónsson (Færøerne) 72 mål 3. Mwape Miti (Zambia) 70 mål 4. César Santin (Brasilien) 64 mål 5. Teemu Pukki (Finland) 55 mål 6. Peter Utaka (Nigeria) 52 mål 7. Gilberto Macena (Brasilien) 52 mål 8. Fredrik Berglund (Sverige) 50 mål 9. Paul Onuachu (Nigeria) 48 mål 10. Kamil Wilczek (Polen) 47 mål

Det var dog ikke længe, at han og FCK fik lov at glæde sig over det, for bare to minutter inde i 2. halvleg var der bragt balance i regnskabet.

Mikkel Rygaard sendte et indlæg til bagerste stolpe, hvor Victor Nelsson headede bolden på tværs til sin forsvarsmakker Ulrik Yttergård Jenssen, der med låret fik skrabet bolden forbi Joronen.

Det var en hård dag på kontoret for FCK, der rent spillemæssigt var næstbedst. FC Nordsjælland var farlige og kun centimeter fra at komme på 2-1 i 64. minut.

Magnus Kofod Andersen tog chancen med et følt langskud. Jesse Joronen kunne intet stille op, men overliggeren reddede københavnerne.

Det trak op til mål, og det faldt midt i 2. halvleg, da Andreas Skov Olsen ved bageste stolpe sikkert sendte et fladt indlæg fra Donyoh ind bag Joronen. Teenagerens 18. scoring i denne sæson.

Det lignede tre point til FC Nordsjælland, men med ti minutter igen fik FC København udlignet – efter hjørnespark naturligvis.

Robert Skov havde sidste fod på bolden efter en ordentlig gang kluddermor i det lille felt. Mathias Rasmussen fik chancen for at blive matchvinder til sidst, men sparkede lige på Joronen.

FC København slap fra Farum med et point, og det er også deres forspring til FC Midtjylland i toppen af tabellen.

FC Nordsjælland har 33 point og kan fortsat nå top seks, men det vil kræve en sejr over Vendsyssel i sidste runde.

Foto: Lars Poulsen

