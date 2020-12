FCK smed sejr mod OB

FCK'erne var godt på vej mod fjerde superligasejr på stribe på et smukt mål af Pep Biel, da man hjemme i Parken lod OB komme stærkt tilbage og hente 1-1

Nede bag den ene baglinje knejsede et langt, hvidt telt som symbol på den igangværende coronapandemi og oppefra stod det ned i stænger.

Så det var en spansk sukkerfod, der i første omgang måtte sørge for julestemningen og skabe Biel-eklang i Parken, da FCK gik på vinterpause med 1-1 mod OB.

Gæsternes nummer 23 var nemlig så fræk at kløve den gode stemning i anden halvleg, da han fulgte op på en ripost efter et boldtab af Bryan Oviedo.

Dermed gik FCK glip af den oplagte julegave med fire superligasejre på stribe.

OB s cheftræner Jakob Michelsen ligner en 'dead man walking' i jobbet, men han fik et point med hjem. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

OB’erne startede kampen bedst og havde et par næsten-farlige indspil i københavnernes felt, men det sidste manglede.

Og så åd hjemmeholdet sig støt og roligt ind i kampen, satte sig på spillet og fik sat sine regissører, Rasmus Falk og Pep Biel mere i spil.

Først var det dog Kamil Wilczek, der fik en stor chance, da Peter Ankersen smed bolden ind i panden på ham, og den store polak fik da også headet fornuftigt, men inde på stregen refleksreddede Oliver Christensen behændigt.

Otte minutter senere slog Falk så til med en dyb pasning i feltet, som Mikkel Kaufmann fik kontrol over på baglinjen. Herfra sendte han en hård inderside skråt baglæns til Biel, der smukt løftede en skruet bold hen over Christensen og i mål via undersiden af overliggeren.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Falk efter forlængelse i FCK: Ikke et endegyldigt farvel til udlandet. Video: Discovery Networks Danmark

Endnu et smukt mål fra spanieren, der jo også scorede den afgørende træffer i FCK’ seneste superligakamp i Farum.

Jens Stage og Pep Biel fejrer spanierens smukke føringsmål. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Værterne kontrollerede halvlegen ud men afgav lidt uforståeligt momentum til gæsterne efter pausen, og 18 minutter senere blev det straffet.

Tæt på egen baglinje forærede Bryan Oviedo med en fejlpasning bolden til Emmanuel Sabbi, der takkede og satte i skarpt trav ind i straffesparksfeltet og afsluttede. Kalle Johnsson parerede, men riposten røg ud til Troels Kløve, der sendte udligningen i kassen.

Troels Kløve har udlignet for OB. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tyve minutter før tid sendte Jess Thorup et offensivt trumfkort i spil, og Viktor Fischer så sulten ud fra første færd. Han udfordrede straks og ni minutter senere satte han et par OB’er på kanten af straffesparket og trykkede hårdt af mod det korte hjørne.

Her kastede Oliver Christensen sig lige så rapt ned og fik slået bolden op på overliggeren, hvorfra den sprang i spil.

Samme Viktor Fischer befandt sig kort før tid alene på kanten af det lille felt efter fint opspil af velspillende Nicolai Boilesen og Pep Biel. Men Fischer forsøgte sig med venstrebenet og var tættere på at ramme hjørneflaget end målet.

