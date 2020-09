FCK snydt af drømmekasse

FCK var få minutter fra at få sæsonens første Superliga-sejr, men Vejle ville det anderledes i Nørreskoven

VEJLE (Ekstra Bladet): FC København har stadig ikke vundet i Superligaen denne sæson.

Det sørgede Raphael Dwamena for i dommerens tillægstid, da han fortjent hamrede 2-2-scoringen i kassen efter en stærkt underholdende forestilling i Nørreskoven.

Længe lignede Peter Ankersen ellers en FCK-helt, da han og Kamil Wilczek havde scoret for gæsterne, men oprykkerene holdt snuden i sporet kampen igennem og var reelt set bedst på mange parametre.

Bare fem minutter skulle hjemvendte Peter Ankersen bruge, før han bragede FC København i front.

En afslutning blev rettet af i Vejle-feltet og hoppede i en bue over til Ankersen, der halvflugtede kuglen med stor kraft over i modsatte hjørne. Drømmedrøn og velkommen tilbage, Peter Ankersen.

Peter Ankersen ramte den lige i røven i sit comecack for FCK. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I det hele taget var det ganske tydeligt, hvorfor Ståle Solbakken har strakt sig langt for at få Peter Ankersen til at vende tilbage til Danmark efter bare en enkelt sæson i Genoa.

Både han og backkollega Nicolai Boilesen var konstante trusler over FCK-kanten og truede med skarpe indlæg. Ligesom i de gode, gamle FCK-dage. Til gengæld manglede der en smule defensivt.

Særligt Nicolai Boilesen, der vendte tilbage efter sin skade mod Manchester United i Europa League-kvartfinalen, blev voldsomt udfordret af både Lucas Jensen og Allan Sousa.

Faktisk var Vejle det bedste mandskab i første halvleg, hvor de to førnævnte hurtigløbere skabte megen uro i samarbejde med Arbnor Mucolli og Wahid Faghir. Den VB-offensiv bliver underholdende at følge denne sæson!

FCK fra jubel til skuffelse...

Peter Ankersen scorede i sit FCK-comeback, men gæsterne fik en lang næse af velspillende Vejle. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

2-2 i overtiden. Foto: Jens Dresling

Efter 12 minutter skulle Mads Greve have bragt balance i regnskabet, da han fik oceaner af plads i FCK-feltet og fyrede kanonen af. Kun en feberredning af Kalle Johnsson holdt FCK i front.

Også Allan Sousa og Arbnor Mucolli kunne med lidt tur i den have sendt oprykkerne på tavlen. Men i stedet måtte værterne gå til pause nede med en enkelt pind og en dårlig smag i munden.

Ståle Solbakken var heller ikke tilfreds med, hvad han så. Både Robert Mudrazija og Viktor Fischer blev flået ud i pausen, hvor særligt Fischer var skuffende. Intet lykkedes for den tidligere landsholdsspiller, der blev pakket fuldstændig ind af 18-årige Thomas Gundelund.

En mand, du umuligt kan pakke ind i en helt kamp, er Kamil Wilczek. Polakken havde været komplet usynlig i en time, men så leverede indskiftede Pierre Bengtsson et knivskarpt indlæg fra venstre, og foran mål svigtede Wilczek naturligvis ikke. Sjældent har Superligaen haft så dygtig en afslutter.

Værterne svarede hurtigt igen med deres tordenstøvle, Allan Sousa. Den hjemvendte brasilianer fik bolden serveret af Wahid Faghir ved FCK-feltets kant, og med et knastørt venstrehug sendte han vejlenserne tilbage i opgøret få minutter efter Wilczeks scoring.

Hjemmeholdet pressede på for udligningen, og ganske fortjent faldt den altså i dommerens tillægstid. Ved en regulær perle.

Stjerneskuddet Raphael Dwamena hamrede kuglen i kassen efter en fiks frisparkskombination, og dermed har FCK stadig ikke vundet i denne sæsons udgave af Superligaen...

